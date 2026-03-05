Las imágenes de la gala de entrega de los Premios Andalucía de los Deportes 2025
Las imágenes de la gala de entrega de los Premios Andalucía de los Deportes 2025 / Jesús Marín

Las imágenes de la gala de entrega de los Premios Andalucía de los Deportes 2025

El Gran Teatro Falla acoge la fiesta del deporte andaluz

Un reconocimiento al talento de los deportistas andaluces

El Gran Teatro Falla de Cádiz ha acogido este miércoles la gala de entrega de los Premios Andalucía de los Deportes, que en la edición de 2025 ha cumplido su 40º aniversario. Los deportistas José Antonio Rueda y María Pérez fueron reconocidos como las grandes estrellas del deporte andaluz en un acto que sirvió para mostrar su fuerza desde la base y hasta la elite.

