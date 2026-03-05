Un reconocimiento al talento de los deportistas andaluces

Foto de familia de los galardonados en los Premios Andalucía de los Deportes 2025, en el Gran Teatro Falla de Cádiz

Un reconocimiento al talento, el sacrificio, el esfuerzo y los valores. El Gran Teatro Falla de Cádiz acogió este miércoles la entrega de los Premios Andalucía de los Deportes 2025, unos galardones que en esta edición cumplen su 40º aniversario con el objetivo de valorar el enorme trabajo que hacen los deportistas andaluces tanto desde la base como en la elite mundial. Esa en la que José Antonio Rueda ya es presente del motociclismo español y María Pérez es la gran estrella del atletismo nacional con sus enormes actuaciones como marchadora.

Ambos son la cabeza de la gran familia del deporte andaluz y el ejemplo para los miles de deportistas que dedican su esfuerzo diario para conseguir sus objetivos.

Presentada por Fernando Pérez y Silvia Sanz, periodistas de Canal Sur TV, la gala estuvo presidida por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; y el alcalde de Cádiz, Bruno García. La tierra estuvo muy presente en esta fiesta del deporte andaluz en el apartado musical con la actuación de Jambá Brass Band y la chirigota ‘Los que van a coger papas’, de José Guerrero el Yuyu. Junto a ellos, la malagueña María Peláe puso el contrapunto del arte con su voz.

En este acto, se entregaron los galardones de Mejor Iniciativa Social a la campaña ‘En la UCA juega limpio: El deporte educa’, Mejor Gestor Deportivo a la Federación Andaluza de Vela, Premio Javier Imbroda al Deportista con Mejor Expediente Académico a la remera gaditana Esther Fuerte, Mejor Deportista con Discapacidad a José Nicolás Castaño y Sarah Almagro, Mejor Deportista a José Antonio Rueda y María Pérez, Promesa del Deporte Masculino a Guillermo del Pino, Promesa del Deporte Femenino a Noelia Pontes e Irene del Rey, Mejor Equipo Masculino al Unicaja Baloncesto y el CD Amivel, y Mejor Equipo Femenino al CAB Estepona.

Asimismo, también recibieron menciones especiales por su trayectoria la jugadora de pádel Carolina Navarro, el piloto José Luis Criado, el jinete Luis Astolfi, la Federación Andaluza de Bolos y los Juegos del Mediterráneo Almería 2005.

En la gala se vivieron momentos emocionantes como el largo aplauso que se llevó el jinete Luis Astolfi en reconocimiento a su larga trayectoria. O la espontaneidad de José Nicolás Castaño al saltarse el protocolo del acto para agradecer todos los apoyos que ha recibido en un año que “ha sido maravilloso porque he podido conseguir los objetivos propuestos a nivel individual”.

La marchadora María Pérez, la gran estrella de la noche del deporte andaluz, tomó la palabra en representación de todos los premiados para resaltar valores como “el respeto al rival, la lealtad, la humildad en la victoria y la entereza en la derrota”. Todos ellos forman parte de unos deportistas a los que pidió que sigan superándose y “honrando a Andalucía en cada desafío”.

Por su parte, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, mostró su agradecimiento a los deportistas por “emocionarnos, por representar a Andalucía con tanto orgullo, como habéis demostrado, y por no dejar de intentarlo”. El himno andaluz puso el colofón a una noche en la que se intentó mostrar la fuerza y la salud que gozan nuestro deporte, con la mirada puesta en seguir cosechando éxitos.