Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala

El CD Virgili Cádiz ha caído en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala ante el todopoderoso FC Barcelona por 1-4 en un encuentro que ha sido una auténtica fiesta en el pabellón Ciudad de Cádiz. El equipo panadero jugó un partido más que digno a pesar de la diferencia de categoría y en muchos momentos le jugó de tú a tú al conjunto azulgrana. Un encuentro que quedará para la historia del club gaditano a la espera de nuevas hazañas.
1/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
2/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
3/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
4/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
5/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
6/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
7/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
8/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
9/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
10/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
11/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
12/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
13/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
14/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
15/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
16/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
17/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
18/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
19/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
20/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
21/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
22/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
23/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
24/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
25/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
26/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
27/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
28/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
29/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
30/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
31/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
32/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
33/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
34/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
35/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
36/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
37/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
38/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
39/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
40/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
41/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
42/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín
43/43Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala/Jesús Marín