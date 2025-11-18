Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala
Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín

El conjunto panadero cae en un pabellón Ciudad de Cádiz abarrotado

El Virgili Cádiz se despide a lo grande de la Copa del Rey

El CD Virgili Cádiz ha caído en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala ante el todopoderoso FC Barcelona por 1-4 en un encuentro que ha sido una auténtica fiesta en el pabellón Ciudad de Cádiz. El equipo panadero jugó un partido más que digno a pesar de la diferencia de categoría y en muchos momentos le jugó de tú a tú al conjunto azulgrana. Un encuentro que quedará para la historia del club gaditano a la espera de nuevas hazañas.

1/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
2/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
3/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
4/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
5/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
6/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
7/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
8/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
9/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
10/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
11/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
12/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
13/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
14/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
15/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
16/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
17/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
18/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
19/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
20/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
21/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
22/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
23/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
24/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
25/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
26/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
27/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
28/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
29/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
30/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
31/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
32/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
33/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
34/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
35/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
36/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
37/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
38/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
39/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
40/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
41/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
42/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín
43/43 Las imágenes del CD Virgili Cádiz-FC Barcelona de Copa del Rey de fútbol sala / Jesús Marín

