El Virgili Cádiz se despide a lo grande de la Copa del Rey

El logro del CD Virgili Cádiz en la Copa del Rey acabó este martes 18 de noviembre, en los dieciseisavos de final, por la superioridad del Barcelona, sobre todo en la segunda parte. El conjunto gaditano nunca le perdió la cara al encuentro pero la calidad del adversario acabó por imponer su ley en el Complejo Ciudad de Cádiz.

El equipo 'panadero' empezó con la animosidad habitual del pequeño ante el grande, si bien fue un revés tempranero que a los dos minutos Mattheus Rodríguez pusiera por delante al Barça. Hubo intentos del Virgili antes de la igualada, siendo el más claro a cargo de Pablo Castilla.

De esa forma fue en el minuto 7 cuando Óscar Lojo aprovechó un pase de Andresito para fijar las tablas. El gaditano resolvió con un tiro potente. La tendencia favorable del gol presentó poco después a Lojo una llegada clara que salvó Miquel Freixas.

El equipo de Juan Carlos Gálvez trató de competir en todo momento a partir de un esfuerzo máximo, pero uno de sus problemas fue tener las alas muy abiertas y que el Barcelona le castigara con el pívot.

A medida que se acercaba el final del primer tiempo al equipo 'panadero' le costaba acercarse a la portería rival. Todo ello con el 1-2 en el electrónico al repetir definición Matheus. Se echó el descanso encima con un caño de Lojo que pasará a la historia por el momento, el día y el rival.

Tras el descanso, el Barça dio una vuelta más de rosca a su capacidad y clara superioridad para hacer dos goles en el 25' y el 31' que rompieron definitivamente la eliminatoria. Pese a la diferencia, los amarillos fueron valientes y se mostraron decididos a brindar a los suyos un segundo gol.

Gálvez empezó a dosificar a los suyos para que la frescura fuera la mayor posible sobre la pista pero al conjunto azulgrana le bastaba con tirar de calidad para mantener la renta y que el sueño de los gaditanos quedara en menos, pues ya fue soñar a lo grande llegar a este encuentro.

El partido acabó 1-4 y con las mejores sensaciones de la fiesta vivida en la cancha del Ciudad de Cádiz, todo un regalo para el Virgili Cádiz en uno de sus días más grandes en medio siglo de historia.

FICHA TÉCNICA

CD Virgili Cádiz (1): Hilario, Poti, Jesulito, Carlitos, Castilla -equipo inicial-, Wallace, Óscar Lojo, Pancho, Mario Santiago, Óscar Moguel, Abraham Cintado, Raúl Álvarez, Andresito y Joni.

Barcelona (4): Miquel Freixas, Matheus Rodríguez, Antonio Pérez, Adolfo, Pito -equipo inicial-, Joao Víctor, Pol Pacheco,, Mamadou Toure, Eric Martel, Erick, Fits, Adrián Tapias, Luciano y Didac.

Goles: 0-1 (2’) Matheus Rodríguez. 1-1 (7’) Óscar Lojo. 1-2 (13’) Matheus Rodríguez. 1-3 (25’) Pito. 1-4 (31’) Joao Víctor.

Árbitros: Juan José Cordero, Pedro Carrillo y Miguel Ángel Merino (cronometrador).

Incidencias: Dieciseisavos de final de la Copa del Rey. 1.650 espectadores en el Ciudad de Cádiz. El alcalde, Bruno García, asistió al partido.