Este martes arranca en aguas de Sorrento (Australia) el Campeonato del Mundo de RS:X, con ocho regatistas españoles dispuestos a luchar por las medallas, tres de ellos andaluces y de clubes gaditanos.

Por una parte se encuentran dos integrantes del equipo de vela del CN Puerto Sherry, las sevillanas Blanca Manchón y Pilar Lamadrid. Son las únicas representantes españolas entre las chicas, mientras que en la categoría masculina serán seis los windsurfistas de nuestro país en liza: el alicantino Iván Pastor, los mallorquines Sergi Escandell y Joan Carles Cardona, el portuense Juan Manuel Moreno (VistaHermosa Club de Golf), el canario Ángel Granda y el gallego Tomás Vieito.

El programa contempla un máximo de tres pruebas diarias entre el martes 25 y el viernes 28, con la última jornada (sábado 29) reservada a la medal race con los diez mejores clasificados.

De los tres andaluces que toman parte en esta cita, el único gaditano es quien recibe la mayor presión al ser la primera prueba selectiva de cara a decidir quién será el representante de la clase en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Es el campeonato más importante de mi vida y quizás sea el que más tranquilo afronto", contaba Moreno horas antes del comienzo del Mundial.

Juan Manuel Moreno "Llegó el momento para el que llevo trabajando los últimos cuatro años, he hecho todo lo que tenía que hacer para estar al mil por cien"

El windsurfista del VistaHermosa Club de Golf explica el porqué: "Sé que he hecho todo lo que tenía que hacer para llegar aquí al mil por cien, así que el resultado va a depender de como gestione la cabeza para saber aplicar la táctica adecuada. Llegó el momento para el que llevo trabajando los últimos cuatro años y estoy más listo que nunca y con la cabeza puesta en rendir a tope para ver hasta dónde soy capaz de llegar. Quiero acabar este Mundial diciéndome a mí mismo que no me he dejado nada por hacer".

"Voy a hacerlo lo mejor que pueda, me voy a dejar la piel. Estoy muy mentalizado a darlo todo, así que el último día me van a tener que sacar en camilla del agua", bromeaba el portuense.

Y no será un Mundial fácil tampoco en lo meteorológico, con un parte muy complicado que pasa de vientos medios a superiores a 30 nudos, con posibles lluvias a lo largo de la semana.