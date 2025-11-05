Las fotos del Brujas-Barcelona

El Barcelona rescató un punto en Brujas (3-3), gracias a la insistencia de Lamine Yamal, en un partido en el que siempre fue por debajo en el marcador y mostró una gran fragilidad defensiva.
Los locales, con muy poco, aprovecharon dos errores defensivos en la primera mitad para adelantarse 1-0 y 2-1, resultado con el que se llegó al descanso.
La mejoría en ataque, liderada por Lamine Yamal, permitió al Barça empatar en una gran acción individual. Volvió a adelantarse el Brujas, pero Lamine forzó el 3-3 tras un centro que desvió un defensa. Aún sufrió con un gol anulado a Vermant por una falta a Szczesny en el minuto 91.
1/61Las fotos del Brujas-Barcelona/Olivier Matthys | Efe
2/61Las fotos del Brujas-Barcelona/Olivier Matthys | Efe
3/61Las fotos del Brujas-Barcelona/Olivier Matthys | Efe
