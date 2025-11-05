Lamine Yamal, pensativo, durante el partido contra el Brujas.
Lamine Yamal, pensativo, durante el partido contra el Brujas. / Olivier Matthys| Efe

Las fotos del Brujas-Barcelona

Lamine Yamal evita el naufragio del Barcelona en Brujas (3-3)

Redacción Deportes

Brujas, 05 de noviembre 2025 - 23:08

El Barcelona rescató un punto en Brujas (3-3), gracias a la insistencia de Lamine Yamal, en un partido en el que siempre fue por debajo en el marcador y mostró una gran fragilidad defensiva.

Los locales, con muy poco, aprovecharon dos errores defensivos en la primera mitad para adelantarse 1-0 y 2-1, resultado con el que se llegó al descanso.

La mejoría en ataque, liderada por Lamine Yamal, permitió al Barça empatar en una gran acción individual. Volvió a adelantarse el Brujas, pero Lamine forzó el 3-3 tras un centro que desvió un defensa. Aún sufrió con un gol anulado a Vermant por una falta a Szczesny en el minuto 91.

