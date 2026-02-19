Flethes refuerza al Virgili hasta final de temporada

Flethes posa con la bufanda del equipo 'panadero' en el Ciudad de Cádiz.

El CD Virgili Cádiz ha cerrado la incorporación de Álvaro Díez Flethes como nuevo jugador del equipo, reforzando la plantilla hasta final de temporada tras regresar a la disciplina del club como jugador libre.

Nacido en Cádiz el 20 de febrero de 1997, ocupa la posición de ala-cierre y vuelve después de haber formado parte del CD Virgili Cádiz la pasada campaña. Este verano se trasladó a Alemania por cuestiones laborales y ahora regresa a la entidad gaditana para continuar su trayectoria deportiva.

Con experiencia tanto en Primera como en Segunda División de fútbol sala en España, militó en el Burela FS durante la temporada 2023-2024 y previamente en el Real Betis Futsal entre 2020 y 2023. En el conjunto bético formó parte del primer equipo en Primera División y contribuyó al ascenso del filial a Segunda División en la campaña 2020-2021.

El jugador gaditano inició su trayectoria deportiva en el CD San Felipe Neri, pasó luego al CD Cádiz Costa de la Luz y posteriormente al CD Virgili Cádiz, antes de dar el salto al Real Betis Futsal.

Álex del Amor, director deportivo del club, señaló sobre el regreso del ala-cierre que es un "jugador con experiencia en equipos de superior categoría y un fichaje de primer nivel para esta Segunda División B. Se trata de un ala-cierre armador, maneja las dos piernas y tiene buen golpeo de balón; y además tiene bastante recorrido y rapidez para llegar con facilidad a zona de finalización".

Tras cursarse su licencia, Flethes podrá estar disponible para ser convocado por Juan Carlos Gálvez en el encuentro que el CD Virgili Cádiz disputará ante el Xerez Toyota Nimauto este sábado 21 de febrero a las 17:00 horas en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.