El filial del Cádiz CF empata en Lepe con un gol de chiste

Tablas en el Ciudad de Lepe entre el Cádiz CF Mirandilla y el San Roque (1-1), en un duelo regional intenso sobre un penoso césped que perjudicó al conjunto de mayor calidad, el visitante. Los de Alberto Cifuentes estuvieron más enteros en la primera mitad, periodo en el que acumularon méritos para ponerse por delante en el marcador. Cuando lo hicieron tras el descanso, con un gol de chiste, faltó entereza para evitar que el San Roque merodeara con tanta insistencia el área de Nando.

La intensidad fue la nota predominante en la primera parte. Cada acción parecía la última en ambos equipos, que no escatimaron esfuerzos para ganar todos los balones. Esas ansias tardaron en traducirse en peligro ante alguna de las porterías, aunque hasta el descanso se produjo más veces en el área local.

Jorquera fue el primero en encabezar las fases de ataque en un robo suyo en el que combinó con Peru pero el centro de éste no lo enganchó bien Algarra cuando lo tenia todo a favor. Trató de desquitarse el centrocampista con un chut lejano que acabó siendo un pase que Mwepu no alcanza por poco.

Despertó ofensivamente el San Roque pasada la media hora con un doble acercamiento en dos minutos. Primero fue Jacobo el que se quitó de encima a Algarra y su tiro con efecto se marchó fuera por muy poco. Y le siguió un pase del ex amarillo David León a Santisteban que el delantero, de volea, no dirigió bien a su objetivo. La oportunidad más clara del primer acto fue para el filial del Cádiz CF, que en una contra se plantó Mwepu ante Maidana, y no solo se equivocó en la finalización sino que, además, se lesionó en esa jugada.

El segundo periodo dio paso a un partido más roto, con el terreno de juego aún más castigado por su mal estado y con errores en ambos contendientes que podía ser la llave para abrir la cuenta. Y precisamente un fallo garrafal del portero del conjunto lepero fue el origen del 0-1. Genar centró desde la izquierda y Maidana no fue capaz de blocar el esférico porque se le anticipó Peru aprovechando la débil salida del cancerbero.

Juanma Pavón realizó tres cambios en busca de ese revulsivo que metiera a los suyos en sintonía empate. A punto estuvo de hacerlo Joel de falta directa, pero el esférico se marchó fuera por poco. El choque entró en una fase de ir y venir con pérdidas constantes y muchos balones colgados al área por parte lepera. En una segunda jugada Genar tocó a Brian por detrás, parecía que de forma leve, pero el atacante cayó a la hierba y el colegiado marcó penalti. El propio Brian superó a Nando en la pena máxima que abría otro encuentro.

Quedaban seis minutos más la prolongación y el equipo onubense cargó todas sus naves en busca de un segundo gol, si bien fue el Cádiz CF Mirandilla el que estuvo más cerca de lograrlo en un testarazo al poste a cargo de Etta Eyong y en una acción personal de Jorquera que resolvió con un tiro alto.

El filial cadista se queda en mitad de la tabla clasificatoria a la espera de recibir el próximo sábado (16:00 horas) al Betis Deportivo, uno de los aspirantes al ascenso.