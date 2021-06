Un entrenador de la cantera del Cádiz CF dice adiós

Juanma Cruz y el Cádiz CF separan sus caminos tras tres campañas en las que el entrenador gaditano ha estado al frente del Balón de Cádiz en Primera Andaluza. El ex jugador cadista, metido a técnico desde que colgó las botas, ha comunicado el final de la relación.

Cruz recaló en el segundo filial del Cádiz CF hace tres años para tratar de reconducir el rumbo de un histórico del fútbol gaditano, el Balón, que hace seis temporadas se vio arrastrado por el descenso del Cádiz B y le tocó empezar por una categoría inferior. En tres años el conjunto balonista ha disputado dos fases de ascenso para subir a División de Honor, pero la dificultad ha sido enorme con rivales de la talla y experiencia de Chiclana CF, Puerto Real o Jerez Industrial, que han sido los últimos en lograr ese salto de categoría.

El ya ex técnico del Balón se marcha dejando tras de sí tres cursos ligueros de una profesionalidad absoluta en los que su trabajo ha estado muy por encima de lo que han ido dictando los resultados. Sólo le ha faltado el ascenso, que también se escapó este año en la final contra el Industrial, celebrada en Arcos.

Antes de tomar las riendas del cuadro balonista, Juanma Cruz pasó por el banquillo de otro histórico del balompié gaditano, el Puerto Real, y del desaparecido Cádiz 1812.

Cabe recordar que Juanma Cruz fue en su etapa de profesional jugador del primer equipo cadista durante dos campañas (1999-2000 y 2001-02), la primera de ellas a caballo con el Cádiz B. Su recorrido posterior resultó variado: Cacereño, Novelda, Sabadell, Lleida, Orihuela, Gramanet, Lucena, Algeciras y Puerto Real. Entre sus dos campañas en el Cádiz, el que fuera un extremo muy habilidoso cumplió una en el Guadix.

Cruz ha dejado un mensaje de despedida en las redes sociales: "Hace 3 años empezó nuestra aventura en el Balón de Cádiz Senior. Puedo decir que he sido un afortunado en poder trabajar en este EQUIPO con tanto arraigo en la CANTERA del CÁDIZ CF. Esta aventura acabará aquí, NO SEGUIRÉ siendo su ENTRENADOR la próxima temporada. Aunque no hemos tenido la fortuna de lograr ese perseguido ascenso, tengo que decir que ha sido un continuo aprendizaje tanto deportivo como personal. Lo hemos intentado con la máxima ILUSIÓN, con mucho TRABAJO y con todo el COMPROMISO que este club se merece. GRACIAS a todos nuestros JUGADORES de estas 3 TEMPORADAS por creer en la idea y COMPETIR hasta el último partido".