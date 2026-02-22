Fútbol sala: Empate sobre la bocina en un derbi provincial vibrante

El derbi provincial de fútbol sala volvió a no decepcionar. Sobre todo, por lo emocionante del choque y por un final casi de infarto, ya que el CD Virgili Cádiz consiguió rescatar un empate a tan solo 41 segundos del final del encuentro ante el Xerez Toyota Nimauto. Un 3-3 definitivo en la jornada 22 del Grupo 5 de Segunda División B de Fútbol Sala que hizo justicia por los méritos de unos y otros en un encuentro tremendamente igualado y marcado por pequeños detalles.

Desde el principio se vio que el partido iba a ser muy intenso. Jesulito avisó nada más empezar el choque, obteniendo una buena respuesta de Manu Aguayo bajo palos. Carlitos lo intentó después desde lejos, también sin premio. El 1-0 llegó en el minuto 3 gracias a un uno contra uno de Óscar Lojo contra el meta visitante, al que consiguió regatear para abrir el marcador.

Posteriormente, el CD Virgili Cádiz pudo aumentar la distancia tras una falta lanzada por Carlitos que detuvo Kako, portero xerecista en ese momento. En el rechazo, Óscar Lojo envió el balón alto.

El 1-1 se produjo en el minuto 5 tras una supuesta falta sobre Hilario, que necesitó atención sobre la pista. Emilio Buendía firmó el empate a portería vacía y con todo el Virgili protestando la acción sobre el portero.

A partir de ahí, el intercambio fue continuo. Disparos lejanos, faltas directas y varias intervenciones de los porteros mantuvieron el marcador sin cambios. Jesulito, Castilla y Andresito lo intentaron para el Virgili, mientras que Manu Aguayo, Álex Constantino y Jorge generaron peligro por el lado xerecista. A pesar de ello, los dos equipos se fueron a vestuarios con tablas en el marcador.

Tras la reanudación, el ritmo no bajó. Jesulito volvió a exigir a Manu Aguayo y Poti también buscó portería. Joni, que sustituyó a Hilario tras el descanso, apareció con varias intervenciones ante Manu Orellana y Álex Constantino. Emilio Buendía, de cabeza, también obligó a intervenir al guardameta local. Este intercambio de ocasiones se mantuvo con intentos de David Iniesta para Xerez, Carlitos y Poti para Virgili.

El minuto 33 marcó un punto de inflexión en el encuentro con la expulsión del visitante Álex Constantino por doble amarilla. En superioridad, el CD Virgili Cádiz hizo el 2-1 por medio de Poti. La respuesta fue inmediata por parte del Xerez al sacar el quinto hombre. En ese mismo minuto, David López aprovechó un error defensivo local para establecer el 2-2.

El tramo final fue abierto. Pancho remató fuera, Carlitos estrelló un balón en el palo y Óscar Lojo no pudo superar a Manu Aguayo en un mano a mano. Andresito también lo intentó y el rechace posterior se marchó fuera.

En el minuto 39, Jorge aprovechó un fallo defensivo del Virgili en un saque de córner para anotar el 2-3. Juan Carlos Gálvez reaccionó con portero-jugador, situando a Óscar Lojo en esa función. El propio jugador probó con la puntera en el minuto 40, el balón rozó en Tote y se fue fuera. A falta de 41 segundos, llegó el 3-3. Javi Santana marcó en línea de gol, aprovechando una desacertada intervención de Manu Aguayo. En la última posesión, el Xerez mantuvo el balón y el resultado ya no se movió.