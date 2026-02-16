Derrota de un Conil espeso a manos del Dos Hermanas (1-3)

El Conil CF no pudo cerrar una semana fantástica, tras vencer el miércoles 0-1 al Cádiz CF Mirandilla, por culpa de la derrota en el Pérez Ureba a manos de un Dos Hermanas (1-3) que tuvo pegada.

Los amarillos acusaron el desgaste del encuentro aplazado que se jugó el miércoles, además de que no estuvieron finos con la llegada de los dos primeros goles. Hubo errores en la salida del esférico y en la marca a balón parado, de ahí a que el tramo final del primer periodo resultara nefasto para los locales al encajar dos tantos.

Tras el paso por vestuarios, el Conil apretó en busca de meterse en el choque y lo hizo con el gol de Saúl, pero en el tramo final el conjunto sevillano asestó un tercer gol que fue ya insalvable.

La próxima jornada el equipo de Jesús Barbadilla 'Jesule' visitará al Utrera en una cita de enorme importancia para seguir poniendo tierra de por medio con la zona de descenso, de la que ya está bastante distanciado.