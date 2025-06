David Barral da la cara por el club de La Isla

La situación tan grave por la que pasa el San Fernando Club Deportivo no es ajena a isleños muy cercanos al fútbol profesional y al club azulino. Es el caso de David Barral, que sigue muy atento todo lo que rodea al primer equipo de fútbol de su localidad natal. Barral, que jugó en la cantera del entonces denominado CD San Fernando, desea que todo se soluciones y mira con admiración el paso al frente que ha dado Monchi.

El ex del Cádiz CF se ha referido a la situación de los azulinos, en una entrevista a Radio Marca, en la que muestra su preocupación. "Soy de San Fernando y está toda la ciudad consternada con lo que está sucediendo. Monchi lo quiere comprar porque es de aquí, siente los colores como yo. Es el equipo de sus amores, igual que el mío", exponía después de explicar que el grupo inversor puso mucho dinero pero acumula dos descensos consecutivos que llevó al equipo a Tercera.

Barral señalaba lo que entiende él, y todo el mundo, que es el gran problema que tiene paralizada la entidad azulina. "No hay forma de contactar con ellos. Se han esfumado. Lo que quieren es que el San Fernando desaparezca por completo", lamenta el que fuera delantero del Cádiz CF, Sporting y Levante, entre otros conjuntos.

Y vuelve a elogiar el papel de Monchi. "Quiere hacerse cargo, sacar al club adelante, pero no tiene con quién negociar. No hay nadie al otro lado", apunta con sorpresa y cierta desolación.

El ex futbolista no se esconde al responsabilizar al grupo inversor de lo que está sucediendo.: "Esto es lo que pasa cuando se vende un equipo a cualquiera con dinero. No todo es tener pasta, también hay que ser responsable. El San Fernando se ha convertido en un juguete roto de un grupo inversor árabe que vino aquí con billetes y ahora se ha aburrido", denuncia.

El isleño no sabe nada del coste, aunque fijó una cifra que permite hacer una composición de lugar. "El presupuesto anual rondaba los 10 millones de euros. Compraban, gastaban, intentaban hacer todo lo posible, pero como los resultados no llegaban, se cansaron y se quitaron de en medio", agregando ya en primera persona que “estamos tratando de salvar al San Fernando, porque esto va más allá del fútbol”.