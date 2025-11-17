Copa del Rey: la sorprendente imagen del Ciudad de Cádiz

Todo vendido. El CD Virgili Cádiz tendrá el máximo apoyo posible para el choque de este martes 18 de noviembre (19:30 horas) en el Ciudad de Cádiz, donde la fiesta está preparada para vivir un momento único en el histórico conjunto 'panadero'.

Para este encuentro, el CD Virgili Cádiz ha coordinado la instalación de una grada supletoria que permitirá elevar el aforo del pabellón de 990 a 1.650 espectadores. Además, se aprovechará el espacio en los fondos de las porterías para que el ambiente sea aún más cercano a la pista. Cádiz se prepara así para vivir, por primera vez en su historia, un partido de competición oficial contra un equipo de Primera División tras la unificación de las competiciones nacionales de fútbol sala bajo el formato de la RFEF y la LNFS. Y lo hace con todo el papel vendido, ya que los dos paquetes que salieron a la venta de entradas para aficionados en general se agotaron en tiempo récord.

Cabe recordar que el conjunto gaditano llega a esta cuarta eliminatoria después de superar tres rondas llenas de mérito. Primero eliminó al Angulo CF de Ceuta, después a Smurfit Westrock La Palma FS y más tarde a la SDU África Ceutí, esta última contra un equipo de Segunda División. El premio al esfuerzo llegó en el sorteo, cuando el bombo decidió que el rival sería el Barça, uno de los grandes nombres del fútbol sala nacional.

En la pista central del Ciudad de Cádiz está todo preparado para una gran jornada en la que se recomienda a los espectadores que acudan con bastante antelación para evitar colas en los accesos.