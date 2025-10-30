Grandeza del Virgili Cádiz en la Copa del Rey

Celebración por todo lo alto del conjunto 'panadero' en la pista del Ciudad de Cádiz.

El Pabellón Ciudad de Cádiz vivió un día histórico con la disputa del primer partido de la Copa del Rey de Fútbol Sala celebrado en la ciudad. El CD Virgili Cádiz firmó una noche para el recuerdo al imponerse por 6-2 a la SDU África Ceutí y sellar así su pase a la cuarta eliminatoria del torneo.

Desde el arranque, el equipo gaditano mostró su intención de dominar el encuentro. En el minuto 2, Óscar Moguel rozó el primero con un disparo que se marchó fuera, mientras que poco después Óscar Lojo obligó a Forasteiro a intervenir con una buena parada. El Ceutí también buscó sorprender por medio de Álex García, pero Hilario respondió con seguridad bajo palos.

El partido se rompió a los ocho minutos con una contra letal conducida por Abraham Cintado y finalizada por Pablo Castilla para abrir el marcador (1-0). Virgili no bajó el ritmo y siguió generando peligro con intentos de Moguel, Lojo, Wallace y Carlitos. En el minuto 16, un centro al área terminó en el segundo tanto tras un infortunio de Álex Moñino, que cabeceó hacia su propia portería (2-0).

El pabellón estalló de nuevo en el minuto 19 cuando Pancho culminó una recuperación de Abraham Cintado con asistencia de Poti para poner el 3-0 con el que se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el Ceutí recortó distancias gracias a una falta ensayada que Gustavo convirtió en el 3-1. En ese momento, Joni ya defendía la portería gaditana tras el relevo bajo palos. Virgili respondió con una nueva oportunidad de Pancho que Guti, portero en la segunda mitad, logró detener.

El encuentro quedó marcado por la lesión de Miguel Ángel, jugador del Ceutí, que sufrió una luxación de hombro. La interrupción obligó a esperar la llegada de la ambulancia durante 65 minutos.

Tras la larga pausa, Virgili retomó el control con un tanto de estrategia obra de Abraham Cintado que subió el 4-1 en el minuto 33. Ceutí buscó reaccionar con el recurso del portero-jugador, pero la decisión fue aprovechada por los gaditanos. En el 37, Óscar Lojo interceptó un balón y marcó desde su propia pista el quinto tanto (5-1).

Apenas un minuto después, Carlitos cazó un error en defensa para firmar el sexto con un disparo a la escuadra (6-1). El Ceutí maquilló el resultado en el último minuto con un penalti transformado por Álex García que cerró el marcador en 6-2.

El CD Virgili Cádiz celebró así una victoria histórica y el pase a la siguiente ronda, en la que estará presente en el sorteo de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se celebrará el jueves 30 de octubre a las 13:00 horas y será retransmitido por los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

FICHA TÉCNICA

CD Virgili Cádiz (6): Hilario, Poti, Jesulito, Óscar Moguel y Abraham Cintado -cinco inicial-; Joni, Wallace, Carlitos, Óscar Lojo, Pancho, Castilla, Raúl Álvarez y Andresito.

SDU África Ceutí (2): Forasteiro, Álex Moñino, Miguel Ángel, Carrión y Gustavo -cinco inicial-; Guti, Mario Gómez, Javi González, Nacho Torres, Ruano, Álex García y Antón.

Goles: 1-0 Castilla (8'). 2-0 Álex Moñino p.p. (16'). 3-0 Pancho (19'). 3-1 Gustavo (22'). 4-1 Abraham Cintado (33'). 5-1 Óscar Lojo (37'). 6-1 Carlitos (38'). 6-2 Álex García (40').

Árbitros: Borja Listán, Javier Acedo y Antonio Vázquez (cronometrador). Amonestaron a los locales Castilla y Óscar Moguel, y a los visitantes Álex García y Miguel Ángel.

Incidencias: Partido de la tercera ronda de Copa del Rey de Fútbol Sala, jugado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Unos 850 espectadores.