Copa del Rey: árbitros para el Virgili Cádiz-Barcelona

El Comité de Árbitros de Fútbol Sala ha dado a conocer los nombres de los tres colegiados que estarán al frente del encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que enfrentará al CD Virgili Cádiz con el Barcelona este martes, 18 de noviembre (19:30 horas), en el Complejo Ciudad de Cádiz.

Se trrata de Juan José Cordero, Pedro Carrillo y Miguel Ángel Merino, todos ellos gaditanos, que serán los responsables de hacer cumplir el reglamento en una cita histórica.

Juan José Cordero, de 47 años, lleva 33 dirigiendo partidos de fútbol sala. Está acostumbrado a grandes retos como fue dirigir la final del Mundial de fútbol sala el año pasado. Disfrutando de la elite, está en la fase final de su carrera.

En cuanto a Pedro Carrillo, también a sus 47 años es otro clásico en las canchas en encuentros de máximo nivel como finales por la Copa del Rey o la Liga. En muchas ocasiones ha compartido pista con Juan José Cordero.

Junto a ellos estará el también gaditano Miguel Ángel Merino, que completará el trío de ases del arbitraje para un encuentro que medirá por primera vez al Virgili con uno de los grandes del planeta fútbol sala como es el Barcelona.