Copa del Rey: ¿Cómo llega el Barcelona a Cádiz?

El Barça de fútbol sala perdió su primer partido en el Palau Blaugrana. Los de Javi Rodríguez tuveron ocasiones, pero el acierto no les acompañó y vieron cómo el Manzanares, que llegaba en buena dinámica, podía conseguir los tres puntos de su visita a Barcelona. Los azulgranas son terceros, a siete puntos del primer clasificado, ElPozo Murcia.

Matheus adelantaba a los culés, pero Robles puso el empate con el que se llegaba al descanso. En la reanudación, Humberto hizo el 1-2 a favor del Manzanares, mientras que Antonio volvió a igualar el marcador. En el tramo final del enfrentamiento, un gol del ex azulgrana Khalid acabó decidiendo.

El Barça salió intenso, a todas, y rápidamente pudo abrir la lata. Lo hizo con un auténtico golazo de Matheus, con un disparo potente que se coló por la escuadra (1-0, min 3). Podría no haber sido el último gol azulgrana de la primera parte, con ocasiones claras, especialmente una de Fits, pero el tanto culé no llegaba. Por contra, el Manzanares despertaba, presionaba bien y puso en problemas a Dídac. El capitán salvó unas cuantas, pero no pudo hacer nada ante un disparo de Robles tras una recuperación visitante (1-1, min 15).

A pesar de que el Barça lo siguió intentando, y de que de nuevo Fits la tuvo cerca, la igualdad llegaba al descanso, así como también a los primeros minutos de la reanudación.

No cambió el guión, eso sí, con un Barça que continuaba teniendo el dominio y disfrutaba de oportunidades, pero fue sHumberto, en la portería culé, quien marcó para adelantar al Manzanares (1-2, min 30). No le duraba mucho la alegría porque Antonio, tras un recorte y un disparo colocado, volvió a poner las tablas en el marcador del Palau (2-2, min 33), después de aprovechar un rechace.

Un gol que llegaba antes y después de ocasiones que pusieron a prueba la defensa y al portero Antonio Navarro, cada vez más acertado. Esto lo aprovechó el conjunto de Ciudad Real para, tras una pérdida local, hacer el gol de la victoria con asistencia de Humberto y gol de Khalid, que volvía al Palau (2-3, min 38).