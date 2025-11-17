Copa del Rey: El fútbol sala del Barça tiene un lugar de privilegio a nivel mundial

El carácter polideportivo del Barcelona también tiene episodios especiales en el fútbol sala, que es de las secciones que tiene más cercanía y respaldo de la afición del Palau. El ser uno de los grandes equipos del mundo llega de la mano de sus 4 Champions, 7 Ligas, 7 Copas de España, 8 Copas del Rey, 4 Supercopas de España y 11 Copas Catalunya. Un palmarés que eleva al Barcelona a ser uno de los históricos de este deporte.

Hay que apuntar que los inicios se remontan a 1976, cuando ex jugadores de fútbol se reunieron para hacer partidos, pero no fue hasta 1978 cuando se fundó la sección estando en la presidencia José Luis Núñez.

Sus primeros pasos en competición tuvieron lugar en la Tercera catalana, si bien el recorrido fue corto porque en 1982 se puso punto y final al fútbol sala en el club azulgrana. En 1986, el Barça recuperó el equipo y dio un salto de calidad hasta ser capaz de ganar su primera Copa del Rey en 1989, bajo un formato que nada tiene que ver con el actual.

Fue e el ocaso de la década de los 80 cuando se fundó la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) y el Barça se sumó para dar un nuevo impulso. Los culés jugaron muchos años en Primera, pero hubo recortes en la sección y el equipo quedó solo con canteranos. Esta apuesta pobre en el presupuesto desembocó en el descenso en 1998. Transcurrieron dos años hasta el regreso a la elite, pero repitió batacazo a Segunda en 2003.

Tres temporadas hasta el regreso, con Marc Carmona en el banquillo y Joan Laporta en la poltrona, que apostó por un impulso económico de verdad para esta sección que pasó a ser profesional. Javi Rodríguez, Paco Sedano -único jugador del Barça con la camiseta retirada-, Fernandao, Wilde o Jordi Torras fueron nombres sonados en las plantillas.

En 2011 se ganó el triplete nacional y en 2012, ya con Sergio Lozano en plantilla, se conquistó el póker con la Champions de Lleida. El dominio azulgrana siguió con otro triplete en 2013 y el Barça volvió a ganar la Champions en Bakú en 2014, con un recién llegado Dyego. Ese verano se fichó a Ferrao y todo parecía ir rodado, pero los resultados no acompañaron.

Llegaba 2016 como el final de un ciclo y la apuesta por el entrenador Andreu Plaza. Tardó dos años en dar con la tecla: Copa del Rey en 2018 y en 2019, la Liga, la Copa de España y la Supercopa para obtener otro póker. El espaldarazo llegó más allá de las fronteras de España, pues el Barça recuperó la Champions en 2020 y en 2021 ganó la Liga.

Con la llegada del segundo periodo de Laporta como presidente, la apuesta fue Jesús Velasco. El toledano estuvo tres años al frente y sumó otra Champions en 2022, dos Ligas, dos Copas de España, dos Supercopas y una Copa del Rey, hasta que aceptó ser seleccionador español. Ahora es el turno de Javi Rodríguez -la adquisición del pasado verano- para seguir sumando éxitos con un equipo plagado de talento.