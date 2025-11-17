Copa del Rey Virgili Cádiz-Barcelona: palmarés azulgrana en el torneo

El Club Deportivo Virgili Cádiz aguarda a la histórica cita contra el Barcelona, este martes 18 de noviembre (19:30 horas) en el Ciudad de Cádiz, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala, sabiendo que tendrá enfrente al rival más laureado en el torneo del ko.

La Final Four de la Copa del Rey de fútbol sala, torneo cuya primera edición se celebró en la campaña 2010/2011 (desde la 2018/2019 se resuelve en formato Final Four), es propensa a las sorpresas, especialmente en los años recientes. En 2022, el Antequera, equipo de Segunda en aquel entonces, se hizo con el título. Hace dos campañas, el Real Betis, en Primera, sí, pero ya descendido a Segunda, logró acabar con el trofeo en sus vitrinas.

Un torneo vibrante del que siempre es difícil hacer pronósticos y el año pasado, en Cartagena, fue el Movistar Inter el que se llevó el trofeo. El Barça es el más laureado con diferencia (ocho títulos), aunque no estuvo en la lucha en la última edición en una temporada gris. Para los madrileños fue un éxito especial porque desde 2021 no lograban un título, precisamente la anterior Copa del Rey que lograron en Santa Coloma.

Además, el equipo azulgrana tiene el honor de ser el primer campeón de la Copa del Rey, en 2011, bajo esta denominación en aquella inolvidable final celebrada en Toledo que se resolvió en la prórroga al vecer al Inter Movistar (4-3). Pero la realidad es que también llevó a sus vitrinas las tres siguientes ediciones (2012, 2013 y 2014), mostrando desde el principio el poder de su reinado en este torneo.

Palmarés de la Copa del Rey

Barcelona: 8 (2011, 2012. 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2023)

Movistar Inter: 3 (2015, 2021 y 2025)

ElPozo: 2 (2016 y 2017)

Antequera: 1 (2022)

Real Betis: 1 (2024)