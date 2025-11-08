El Virgili Cádiz-Barcelona, de Copa del Rey, ya toma forma

El CD Virgili Cádiz se prepara para vivir el martes 18 de noviembre a partir de las 19:30 horas una tarde-noche histórica en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala frente al Barça, un partido que promete llenar de vida el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y marcar un antes y un después en la historia reciente del club y del deporte de sala en la ciudad. La cita supondrá uno de los momentos más especiales para la entidad gaditana, en plena conmemoración de su 50º aniversario, que vuelve a situar el nombre de Cádiz en el escaparate nacional del fútbol sala, frente a uno de los rivales más potentes del país.

Desde el primer momento, el club planteó al Ayuntamiento de Cádiz un objetivo claro: que este encuentro se disputara sí o sí en la ciudad, defendiendo así el compromiso con su afición. La magnitud del enfrentamiento ha llevado a coordinar una operación logística sin precedentes junto al Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz para adaptar las instalaciones y responder a la gran expectación generada.

En las dos reuniones iniciales celebradas con el Instituto Municipal de Deportes, con el concejal de Deportes Carlos Lucero al frente, se ha concretado la instalación de una grada supletoria en la banda contraria al graderío principal. Esta grada, cuya contratación ha correspondido al CD Virgili Cádiz, contará con 40 metros de longitud, siete filas de altura y una capacidad aproximada de 550 espectadores. A ello se sumará la colocación de tarimas en los fondos de portería para ampliar el aforo y mejorar la experiencia de los asistentes. Con estas actuaciones, el club se marca como objetivo alcanzar un aforo mínimo de 1.600 espectadores, partiendo de las 990 plazas disponibles del graderío principal del complejo.

El CD Virgili Cádiz trabaja contrarreloj para ultimar cada detalle y lograr que el encuentro se convierta en una auténtica fiesta del fútbol sala. Además del espectáculo deportivo, el club prepara una programación especial con eventos y concursos, tanto en la previa del partido como durante el descanso, que serán anunciados en los próximos días. La intención es que la jornada en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz sea un punto de encuentro para la afición y un impulso al deporte local.

En lo relativo a las entradas, el club ha establecido una prioridad total y absoluta para sus abonados. Los abonados que ya hayan reservado y pagado su entrada en el stand habilitado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz o durante el encuentro anterior ante el Melilla Nueva Era podrán recoger sus localidades el sábado 15, en la previa del encuentro frente al Oleonnova Mengíbar FS, o en los días que se anunciarán próximamente para facilitar la retirada y que serán comunicados a través de los canales oficiales del club.

Los abonados que hayan adquirido su abono online y que no hayan podido reservar o pagar su entrada en los stands habilitados también tendrán garantizada su preferencia. Para ello, recibirán un enlace personalizado que les permitirá adquirir sus entradas reservadas a través de la taquilla online en un plazo determinado.

Una vez finalizado el proceso de reserva de entradas para los abonados, el CD Virgili Cádiz activará el lunes 10 de noviembre a las 14:00 horas la venta de un primer paquete de entradas de público general a través de la taquilla online. El primer lugar donde se publicará el enlace será el Canal de WhatsApp oficial del club (whatsapp.cdvirgilicadiz.com), que funcionará como punto de acceso prioritario antes de su difusión en las demás redes sociales oficiales.

El segundo paquete de entradas, correspondiente a las localidades no retiradas por los abonados, se pondrá a la venta posteriormente. La fecha de activación de este segundo paquete se concretará durante la próxima semana.

De igual modo, el CD Virgili Cádiz ha atendido todas las peticiones del FC Barcelona para la organización del encuentro, garantizando que todo esté a la altura de un partido de esta envergadura. El conjunto azulgrana llegará acompañado por un nombre muy especial para el club gaditano: Juanjo Catela, exjugador del CD Virgili Cádiz y actual integrante del Barça, aunque lesionado y sin posibilidad de participar en el encuentro.

El CD Virgili Cádiz ha querido también expresar su agradecimiento "al Ayuntamiento de Cádiz y, en especial, al Instituto Municipal de Deportes, a su gerencia y a los responsables de instalaciones, por su colaboración constante y su disposición para que este encuentro histórico pueda celebrarse en la ciudad. Gracias a ese trabajo conjunto, el club ha podido cumplir su objetivo de jugar en casa y ofrecer a la afición una jornada inolvidable en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz".