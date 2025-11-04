Fecha y hora de la histórica visita del FC Barcelona a Cádiz

La ciudad de Cádiz se dispone a vivir un acontecimiento histórico para el que ya hay fecha y hora. El CD Virgili Cádiz fue superando eliminatorias de la Copa del Rey de fútbol sala (se impuso al Africa Ceutí en la reciente tercera ronda) y el destino deparó un emparejamiento en dieciseisavos de final que no puede ser más atractivo.

Al conjunto gaditano le tocó el 'gordo' en el sorteo y se enfrentará al FC Barcelona en una eliminatoria que se resolverá a partido único en la pista del rival de menor categoría. Se citan un equipo de Segunda B y otro de Primera División, uno de los gigantes. Eso supone que al CD Virgili le toca ejercer de anfitrión en el Complejo Ciudad de Cádiz.

No hay ninguna duda de que el favorito es el cuadro azulgrana, aunque nunca se sabe. En cualquier caso, la fiesta del fútbol sala está asegurada con el foco puesto en Cádiz. El Barcelona ocupa el segundo puesto de la clasificación es un de los favoritos para ganar la Liga y también la Copa.

El encuentro ya tiene fecha y hora. Se disputa el martes 18 de noviembre en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz a partir de las 19:30 horas (siete y media de la tarde). Se espera una numerosa presencia de espectadores a la altura de un envite único como es la primera visita del FC Barelona de fútbol sala a la capital gaditana.