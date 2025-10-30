Pelotazo para el Virgili Cádiz: el Barcelona será el rival en la Copa del Rey

Auténtico pelotazo para el CD Virgili Cádiz, que ya conoce el adversario para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Nada menos que el Barcelona será el súper rival a batir en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Esta ronda será también a partido único y está a la espera de fecha y horario.

La eliminatoria se disputará con el Virgili Cádiz celebrando su 50º aniversario de fundación. La cita tendrá un carácter histórico, ya que será la primera vez que un equipo de Primera División de fútbol sala dispute un encuentro oficial en Cádiz capital desde la creación del modelo actual de competición bajo la organización de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Cabe apuntar que el Virgili Cádiz es uno de los tres representantes de Segunda División B que han alcanzado esta fase y que se ha ganado su lugar entre los grandes tras superar tres rondas previas. El reto al que hará frente es medirse a un Barcelona que es un rival de máximo nivel que acostumbra a pelear por todos los títulos nacionales e internacionales. La eliminatoria ofrecerá una oportunidad única para que la afición gaditana disfrute de un partido sin precedentes en la ciudad.

El cruce de los dieciseisavos de final será recibido por todo lo alto en la capital gaditana, ya que la Copa del Rey y el adversario aglutinan todo un espectáculo que asegura el lleno en las instalaciones del Ciudad de Cádiz.