Copa del Rey: previa Virgili Cádiz-Barcelona

El CD Virgili Cádiz está a las puertas de una noche para la historia. Este martes 18 de noviembre, a las 19:30 horas, el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz se vestirá de gala para recibir al Barça en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El partido será televisado en directo para Cataluña por 3CAT de TV3 y para la ciudad por Onda Cádiz TV.

El conjunto gaditano llega a esta cuarta eliminatoria después de superar tres rondas. Primero eliminó al Angulo CF de Ceuta, después a Smurfit Westrock La Palma FS y más tarde a la SDU África Ceutí, esta última de Segunda División. El premio al esfuerzo llegó en el sorteo, cuando el bombo decidió que el rival sería el Barça.

La cita llega en pleno cincuenta aniversario de la entidad lo que añade todavía más simbolismo al duelo. Para la ocasión, el equipo lucirá una camiseta conmemorativa en la que aparecerán los datos del partido. Un recuerdo especial para jugadores y afición en una noche llamada a quedar grabada en la memoria del club.

Al frente de ambos conjuntos estará un capitán muy especial. El pequeño Marco Brun, alumno de la escuela Virgili, encabezará la comitiva de jugadores. Marco ha superado recientemente un duro tratamiento de quimioterapia y ha tenido la oportunidad de tocar la llamada Campana de los sueños. Él será quien realice además el saque de honor.

Cádiz, el Virgili y su afición se preparan para vivir una noche que quedará grabada en la memoria. La visita del Barça, el cincuenta aniversario del club y un Ciudad de Cádiz lleno hasta la bandera son el marco perfecto para que la Copa del Rey escriba en amarillo una de sus páginas más especiales, sea cual sea el resultado final del encuentro.

El Barça es el más laureado con diferencia (ocho títulos), aunque no estuvo en la lucha en la última edición en una temporada gris. Para los madrileños fue un éxito especial porque desde 2021 no lograban un título, precisamente la anterior Copa del Rey que lograron en Santa Coloma.