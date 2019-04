La cautela de Lupi al frente del Chiclana

La liga de Primera Andaluza vuelve esta tarde tras el parón del pasado fin de semana y el que habrá de nuevo el próximo, que ya será Domingo de Ramos. A falta de seis jornadas para que acabe el campeonato, el Chiclana CF tiene prácticamente asegurado el play-off de ascenso a División de Honor Andaluza, aunque su técnico prefiere tener precaución. "Todos hubiéramos firmado en septiembre estar colíderes a estas alturas y con un margen de seis puntos sobre el cuarto clasificado, pero como entrenador no puedo bajar la guardia. No lo hemos hecho hasta ahora ni lo vamos a hacer".

Lupi explica que "si bien es cierto que seguimos arriba a pesar de los dos empates, también lo es que nos hemos dejado cuatro puntos en esos dos partidos. A pesar de que quedan pocas jornadas tenemos por delante choques complicados como este de Tarifa (18:00 horas), el Ubrique o el Trebujena". Las tablas en Vejer (donde los chiclaneros merecieron ganar) y en casa, justas frente a su homónimo industrialista, entraban dentro de lo posible a priori, "lo que no quiere decir que el Tarifa y el San Fernando B en su casa vayan a ser rivales fáciles ni mucho menos". Es por eso que el míster dice que "los éxitos lo son cuando se certifican, por eso yo no pienso más allá del duelo de mañana (por hoy). La experiencia como jugador y entrenador me dice que la ventaja es suficiente y la situación es idónea, pero hay que concretarlo, porque en el momento menos pensado te puedes llevar un susto".

Si hay algo que este equipo tenga que seguir trabajando sin descanso es la efectividad de cara a portería. "Desde que se conforma el equipo en julio lo que se busca es un portero, para refuerzo de Alberto, y un goleador. No nos íbamos a salir del presupuesto que tenemos y que entendemos que es el que se corresponde con esta categoría. Claro que se nos han ofrecido jugadores que cumplen los requisitos deseados por cualquier club, pero quien llegue al Chiclana tiene que hacerlo bajo nuestras condiciones, que son las mismas que las del resto de jugadores. Nos encantaría tener jugadores de Tercera pero no vamos a hipotecarnos ni a cometer errores de antaño, por eso decidimos sacarle todo el partido a lo que tenemos arriba y a mover ficha para intentar paliar esa falta de gol", explica.

"Hacemos muchas cosas buenas en los partidos pero no terminamos de meter las ocasiones de gol”

No hay duda de que Lupi ha sabido encontrar el enfoque y criterio adecuados para potenciar las virtudes individuales, por eso siempre ha preferido aprovechar el tiempo en buscar soluciones. "Hacemos muchas cosas buenas en los partidos pero no terminamos de meter esas ocasiones. En Vejer fallamos hasta un penalti con el 0-0, para que veas lo que hubiera cambiado la cosa. La falta de acierto me preocupa en tanto que tengo que encontrar la manera de darle la vuelta a las condiciones de presión y el devenir de los partidos y mantener la confianza de cada jugador en sí mismo", continúa.

El trabajo específico con los delanteros se realiza desde que termina cada jornada. Es una situación que se viene dando desde hace meses "pero lo que no podemos hacer es quejarnos y decir que no tenemos suerte. Al contrario, se ven las carencias y se preparan las sesiones para mejorar. Todas las acciones que hacemos de pase las efectuamos con finalizaciones, dobles áreas. Intentamos que los delanteros tengan el mayor número posible de situaciones de cara a gol, entrenando todo lo que sea entrenable. Obviamente la presión del partido y el comportamiento durante los mismos no tiene nada que ver con las sesiones. En los entrenamientos pueden entrar todos los penaltis y fallar el que te pitan en un choque".

En líneas generales, el vestuario ha respondido a las expectativas de Lupi. "El rendimiento es excelente. Tenemos un grupo muy joven y sabíamos que con las exigencias que tendría la competición probablemente las ilusiones que generaron muchos de ellos en pretemporada se caerían. Ojo, que sin hacerlo mal este primer año como sénior es como el peaje que paga todo jugador joven; y lo hace jugando y echándose a la espalda los duelos en los que el rendimiento también tiene que ser alto. Estoy contento con la totalidad de la plantilla, aunque haya casos en los que me esperaba algo más en cuanto al rendimiento en los partidos".

De hecho, ni siquiera se trata de una diferencia entre veteranos y jóvenes, sino en la rivalidad entre jugadores en cuanto a ganarse el puesto. "El nivel competitivo en cada demarcación es alto, hay jugadores a los que les ha costado o les está costando llegar. De lo que no hay duda es de que el rendimiento que han tenido desde el primer día ha sido estupendo. No ha habido un partido en el que el equipo haya tenido falta de actitud y a estas alturas mi argumento no va a cambiar. El compromiso de los jugadores está más que demostrado, así que ese capítulo ya está cerrado", sentencia el entrenador.