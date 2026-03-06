Carlos Coello: el equipo invisible detrás de un campeón

En un deporte individual como el muaythai, la imagen que permanece es la del luchador solo bajo las luces, cruzando miradas en el centro del ring. Pero detrás de cada victoria, de cada título y de cada defensa exitosa, existe una estructura silenciosa que empuja, sostiene y construye al campeón.

Seis veces campeón del mundo de muaythai, referente internacional del deporte de contacto español y recientemente coronado con el título de “Leyenda”, Carlos ha construido una trayectoria que trasciende cinturones. Su legado no se mide solo en victorias, sino en permanencia. En un deporte donde muchos irrumpen con fuerza, pero pocos sostienen el nivel en la élite mundial durante años, Carlos ha convertido la constancia en su sello personal. Sin embargo, ninguna leyenda se construye en soledad.

El epicentro

Gran parte de los mayores éxitos de su carrera han nacido en 7 Muaythai, en Rayong, Tailandia. Allí, bajo la guía de Roberto Gallo Cassarino, Carlos ha encontrado algo más que un gimnasio: ha encontrado método, disciplina y visión estratégica.

Compartiendo sesiones interminables desde hace más de una década, de lunes a sábado, con compañeros de élite como Mathias Gallo Cassarino, Luca Santini, Tommaso Vene, Antonio Piana y Samuel Fazzini, el equipo ha construido una dinámica donde el entrenamiento no es solo físico, sino también mental y táctico. Estrategia, repetición, sacrificio y convivencia forman parte de una rutina donde muchos llegan, pero pocos resisten.

En la cuna del muaythai, Carlos ha forjado no solo títulos, sino carácter. En un entorno donde el talento abunda, la diferencia la marca la permanencia.

La ciencia del rendimiento

En Tailandia, el calor y la carga de trabajo son extremos. Aquí entra la figura clave de su nutricionista, Mario Moreno, fundador de FUEL4FIGHT, especialista en nutrición y rendimiento deportivo. Su labor no solo optimiza la energía para soportar entrenamientos agotadores, sino que también protege la salud a largo plazo y gestiona uno de los aspectos más delicados en los deportes de combate: el corte de peso.

Mientras otros luchadores afrontan procesos descontrolados, Carlos cumple cada pauta con precisión quirúrgica. La planificación nutricional no es un complemento: es estrategia competitiva.

Pero si el cuerpo es determinante, la mente lo es aún más. El trabajo semanal con el psicólogo deportivo Javier García ha convertido la preparación mental en un pilar estructural. Carlos ha sido pionero en los deportes de contacto en defender abiertamente la importancia de la salud mental en la alta competición.

Sostener la presión de pelear por títulos mundiales, competir ante su público o subir a los mejores escenarios internacionales exige una fortaleza emocional que se entrena igual que una combinación o una defensa. La estabilidad psicológica ha sido uno de los grandes secretos de su longevidad en la élite.

Medicina deportiva y longevidad

La excelencia también se construye desde el control médico y la recuperación. El centro de medicina deportiva Artromed, en la figura de los doctores José Manuel Vilches y Nicolás Cachero, forma parte esencial de esta estructura.

A ellos se suma recientemente Manolo García, fisioterapeuta deportivo de Clínica Fénix El Templo, cuya experiencia tras una larga trayectoria profesional aporta un valor diferencial en la prevención y recuperación de lesiones. Tras la lesión sufrida en su anterior combate, el trabajo coordinado ha permitido una recuperación más eficaz y controlada, pensando no solo en el siguiente combate, sino en prolongar la vida deportiva del campeón.

Tanto Artromed como el equipo de Manolo trabajan con el Cádiz CF, un detalle que refleja el nivel de exigencia y profesionalidad con el que Carlos es tratado: estándares propios del deporte profesional de máximo nivel.

Además, la Clínica Colman realiza el seguimiento de sus pruebas de esfuerzo, controlando su estado físico y cardiovascular para garantizar que el rendimiento vaya siempre de la mano de la seguridad.

El sostén invisible

Además del plano estrictamente deportivo, existe una pieza clave en la estructura del campeón: Lola Cazalilla. Trasladada a Tailandia junto a Carlos, su papel trasciende el acompañamiento personal. Lola dirige la agenda del campeón, coordina relaciones institucionales y lidera como directora varios de los proyectos que impulsa el gaditano dentro y fuera del ring. Desde la gestión estratégica hasta la conexión con patrocinadores, eventos y colaboraciones, su labor permite que Carlos pueda centrarse exclusivamente en competir.

Es puente entre España y Tailandia. Es coordinación, planificación y visión a largo plazo. Es estructura empresarial detrás del deportista de élite.

En un deporte donde el luchador parece estar solo cuando suena la campana, la realidad es mucho más compleja. Detrás de Carlos Coello hay un equipo multidisciplinar que combina alto rendimiento, ciencia, medicina, estrategia y gestión.

Porque cuando el campeón avanza hacia el centro del ring, solo uno pelea. Pero detrás de él, empuja una estructura sólida. Y es precisamente esa estructura la que convierte a un campeón en leyenda.