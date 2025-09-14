El Cádiz Fight Night se celebrará en el Lumpinee Stadium de Bangkok

El Cádiz Fight Night 5 se celebrará en el Lumpinee Stadium de Bangkok (Tailandia) el próximo 1 de noviembre tras cuatro ediciones celebrándose en España. De esta forma, la promotora gaditana da el salto a uno de los templos emblemáticos del muay thai, reafirmando su proyección global y su objetivo de acercar España a la cuna de este arte marcial.

La velada reunirá a destacados atletas de España y a una selección tailandesa, en una propuesta que pretende posicionar al muay thai español al más alto nivel, ofreciendo un espectáculo histórico y de estilo eminentemente tailandés. Gracias a la colaboración con Kiatpetch, promotor tailandes de renombre, el cartel promete un nivel de primer orden y una visibilidad mundial para fans y medios. En este escenario sagrado, los luchadores españoles buscarán dejar huella en la escena internacional y demostrar la madurez de su deporte.

Todo hace indicar que uno de los protagonistas destacados será Carlos Coello, cinco veces campeón mundial, aunque aún no se ha anunciado oficialmente su combate. Lo que sí se ha anunciado es que participarán luchadores y luchadoras españolas, formando una selección de élite que enfrentará a una selección tailandesa.

CFN nació para acercar el muay thai profesional al público gaditano y español, y para abrir puentes culturales con Tailandia. Este salto a Bangkok eleva a Cádiz y Andalucía como punta de lanza de la promoción fuera de sus fronteras, con la aspiración de convertir cada edición en un puente entre ambos países.

El evento contará con retransmisión en directo y difusión mediática, con el objetivo de acercar el muay thai a nuevos públicos y de ofrecer una experiencia que combina deporte y cultura para aficionados y aficionadas internacionales. En los próximos días se anunciará la lista de participantes y más detalles del evento, junto con las instituciones y patrocinadores definitivos que colaboran en tan ambicioso proyecto, como la Junta de Andalucía y Vitatiger Gold.