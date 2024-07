Carlos Coello se proclama campeón del mundo de muay thai en el estadio del Cádiz CF

Carlos Coello se quitó la noche del sábado 27 de julio la espina que tenía clavada desde hacía cinco años, cuando perdió en su primer combate en el estadio del Cádiz CF. Desde entonces tuvo claro que volvería a intentarlo en el escenario del equipo de sus amores. Dicho y hecho. Llegó el momento y lo consiguió en el marco de la cuarta edición del Cádiz Fight Night.

La segunda vez no falló en el santuario cadista, donde se proclamó campeón del mundo de muay thai en peso pluma al doblegar al tailandés Sikanphai en sólo tres asaltos. El gaditano, muy motivado, no dio opción a su oponente y cumplió su objetivo.

Coello ganó el cinturón WPMTA y celebró su quinto título mundial con el que agrandó su leyenda. Su entrega y sacrificio dan frutos. Ya había sido profeta en su tierra cuando logró el cuarto el pasado mes de febrero en el pabellón del colegio San Felipe. Le faltaba desquitarse en el estadio Nuevo Mirandilla arropado por un público que vibró con su actuación.

El luchador se mostró feliz después de su nuevo éxito, uno más en una carrera plagada de triunfos. Así lo puso de manifiesto con un el mensaje que lanzó a través de las redes sociales. Coello dijo que "no ha sido fácil volver a ponerme delante de los míos y las mías en nuestro Estadio. He tenido muchos momentos de dudas, flashes y miedo a fallar a mi gente y a mí mismo, pero he conseguido superarlos e imponerme en un combate que no me ha resultado fácil".

Coello repartió agradecimientos después de haber conquitado su quinto mundial. "Gracias a mi gimnasio 7 Muay Thai Gym , a Lola Cazalilla, a toda mi familia, amigos y amigas, y a todas las personas que habéis hecho posible la organización de este evento partiéndoos la cara para poder hacer lo que hemos conseguido".