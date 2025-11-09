Búscate en las imágenes de la "II Media Maratón Ciudad de Cádiz"

Tras el éxito de la primera edición, la II Media Martatón de Cádiz ha reunido a más de 2.600 atletas consolidándose como una de las pruebas más esperadas del calendario andaluz de running. La salida, a partir de las nueve de la mañana, se ha realizado en la Avenida Campo del Sur, junto al Paseo Fernando Quiñones, y la meta se ha situado en la Plaza de la Catedral, un trazado junto al mar con vistas a lugares emblemáticos de la ciudad.