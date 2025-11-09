Búscate en las imágenes de la "II Media Maratón Ciudad de Cádiz"
Búscate en las imágenes de la "II Media Maratón Ciudad de Cádiz" / Lourdes de Vicente

Búscate en las imágenes de la II Media Maratón Ciudad de Cádiz

Unos 2.600 corredores participan en la mañana del domingo en la prueba celebrada entre el Campo del Sur y la Catedral de Cádiz

Cortes de tráfico por la Media Maratón

Tras el éxito de la primera edición, la II Media Martatón de Cádiz ha reunido a más de 2.600 atletas consolidándose como una de las pruebas más esperadas del calendario andaluz de running. La salida, a partir de las nueve de la mañana, se ha realizado en la Avenida Campo del Sur, junto al Paseo Fernando Quiñones, y la meta se ha situado en la Plaza de la Catedral, un trazado junto al mar con vistas a lugares emblemáticos de la ciudad.

