Atletismo: contundente victoria de Jorge Soto en la II Media Maratón Ciudad de Cádiz

La segunda edición de la Media Maratón Ciudad de Cádiz se disputó durante una agradable mañana del domingo 9 de noviembre a lo largo de un trazado urbano de algo más de 21 kilómetros que incluyó dos vueltas al municipio. Tras el éxito con el que se desarrolló la primera edición, la segunda fue un paso más hacia la consolidación como una cita de referencia en el calendario deportivo de la capital gaditana.

La prueba había levantado una enorme expectación con 2.600 participantes, salida desde la zona de la Caleta y meta ubicada en la plaza de la Catedral. Además de la competición deportiva, el itinerario permitió disfrutar de un recorrido que combinó tramos junto al mar con el paso por puntos emblemáticos del casco histórico.

La II Media Maratón Ciudad de Cádiz también tendrá un carácter solidario, además de deportivo, a través de la Asociación 'Yo me uno al Retto', una de las organizdoras de la prueba junto con Cronofinisher, el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial de Cádiz.

Jorge Soto fue el ganador de la carrera en la categoría masculina. Se impuso con autoridad con el mejor tiempo de la prueba: 1:07:47. El segundo atleta en cruzar la lína de meta fue Manuel Marchena con 1:09:57. Completó el podio José Luis Sánchez con 1:13:25.

La victoria en la categoría femenina fue para Kim Baguetto con un crono de 1:22:28, por delante de Eva Rodríguez de Trujillo (1:25:59) y Carmen Lozano (1:27:36).