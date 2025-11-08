La Media Maratón Ciudad de Cádiz toma este domingo la ciudad

La meta estará situada junto a la Catedral.

La segunda edición de la Media Maratón Ciudad de Cádiz tiene su cita este domingo, 9 de noviembre, por las calles de la capital gaditana, donde más de 2.600 deportistas participarán en esta prueba que consolida a la ciudad como referente deportivo.

Tras el éxito de la primera edición, que reunió a más de 1.600 participantes, la de 2025 contará con atletas procedentes de distintos puntos de la geografía nacional, consolidándose como una de las pruebas más esperadas del calendario andaluz de running.

La prueba mantendrá su circuito a dos vueltas por la ciudad, pero este año presenta una variación en el recorrido para mejorar la experiencia de los corredores y ofrecer nuevas perspectivas del paisaje gaditano. La salida tendrá lugar, a partir de las nueve de la mañana, en la Avenida Campo del Sur, junto al Paseo Fernando Quiñones, y la meta estará situada en la Plaza de la Catedral, donde se vivirá el ambiente festivo de la llegada.

El trazado combina tramos junto al mar con otros por el casco histórico, permitiendo disfrutar de lugares emblemáticos como el Paseo Marítimo, Puertas de Tierra, Alameda Apodaca y Plaza de España. La carrera discurrirá por un circuito cerrado de 21.097 metros con salida en La Caleta, recorriendo casco histórico, Campo del sur, Paseo Marítimo hasta glorieta Ana Orantes y finalización en la Catedral de Cádiz.

Se premiarán a los tres mejores tiempos de la General masculina como femenina, a los tres primeros de cada categoría y a los tres primeros/as locales (se considera local al nacido o empadronado). Las categorías son las siguientes:

-General M/F

-Sub 20 M / F: Nacidos en 2005 y 2006

-Sub 23 M / F: Nacidos en 2002 y 2004

-Senior M / F: Nacidos desde 2001 hasta M 35

-Master M 35 / F35: De 35 a 39 años

-Master M 40 / F40: De 40 a 44 años

-Master M 45 / F45: De 45 a 49 años

-Master M 50 / F50: De 50 a 54 años

-Master M 55 / F55: De 55 a 59 años

-Master M 60 / F60: De 60 a 64 años

-Master M 65 / F65: De 65 a 69 años

-Master M 70 / F70: De 70 años o más

-Atleta con discapacidad en Silla de Ruedas M/F

-Atleta con discapacidad en Física/Intelectual M/F

-Atleta con discapacidad en Silla de Ruedas IMPULSADA M/F

-Locales M / F

Asimismo, la II Media Maratón Ciudad de Cádiz también tendrá un carácter solidario, además de deportivo, a través de la Asociación 'Yo me uno al Retto'.

Cabe recordar que el evento, organizado por Cronofinisher, la Asociación 'Yo me uno al Retto', el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial de Cádiz, contará con un amplio dispositivo de voluntarios, puntos de avituallamiento, servicios de guardarropa y zonas de animación.