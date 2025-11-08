Estos son los cortes de tráfico y cambios en los autobuses en Cádiz este domingo por la Media Maratón

La celebración de la ‘II Media Maratón Ciudad de Cádiz’ que se celebrará este domingo, día 9 de noviembre, conllevará cortes y desvíos de tráfico así como modificaciones en el servicio de autobuses. La carrera discurrirá por un circuito urbano, con salida en La Caleta, recorriendo varias calles de la ciudad y teniendo su final en la Plaza de la Catedral de Cádiz.

Las delegaciones de Tráfico y Policía Local del Ayuntamiento de Cádiz comunican que los cortes abarcarán el horario comprendido entre las 8,30 y las 12 horas.

Los cortes de tráfico serán realizados por la Policía Local, quién decidirá las medidas necesarias a adoptar en cada momento en función de la evolución de la prueba. Se solicita a los vecinos de las zonas afectadas que tengan en cuenta los cortes al tráfico anteriormente indicados para planificar sus posibles entradas o salidas de garajes. Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con la centralita de la policía local (092) desde donde se ofrecerá la información concreta. Igualmente, se solicita a los ciudadanos tengan la debida precaución en las distintas zonas afectadas por el desarrollo de la prueba así como seguir las instrucciones dadas por la Policía Local.

Cortes de tráfico parcial o total

Las vías y recorrido por el que discurrirá la prueba y que sufrirán cortes de tráfico de forma parcial o total son: La Caleta,- Avda. Duque de Nájera - Avda. Campo del Sur – Calle Concepción Arenal - Glorieta Cornelio Balbo - Avda. Andalucía -Avda. Ana de Viya - Glorieta Ana Orantes - Paseo Marítimo Avda. Amilcar Barca -Avda. Alcalde Manuel de la Pinta - Glorieta Cornelio Balbo - Calle Concepción Arenal – Avda.Campo del Sur - Avda. Duque de Nájera- Paseo Carlos III- Alameda Hermanas Carvia Bernal - Alameda Apodaca – Plaza Argüelles - Plaza de España – Avenida Cuatro de diciembre de 1977 - Plaza de San Juan de Dios - Calle San Juan de Dios – Avda. Campo del Sur - Calle Concepción Arenal- Glorieta Cornelio Balbo - Avda. Andalucía - Avda. Ana de Viya - Glorieta Ana Orantes - Paseo Marítimo – Avda. Amilcar Barca -Avda. Alcalde Manuel de la Pinta - Glorieta Cornelio Balbo - Calle Concepción Arenal – Avda.Campo del Sur - Avda. Duque de Nájera- Paseo Carlos III- Alameda Hermanas Carvia Bernal - Alameda Apodaca – Plaza Argüelles - Plaza de España – Avenida Cuatro de diciembre de 1977 - Plaza de San Juan de Dios-Calle Pelota y Plaza de la Catedral.

Sentidos abiertos al tráfico

Por estas circunstancias, la ronda de circunvalación del casco antiguo quedará abierta al tráfico únicamente en el sentido que va de la Glorieta de la Fuente de Cornelio Balbo hacia la Plaza Argüelles. El carril de la circunvalación del Casco Antiguo en sentido opuesto (Plaza Argüelles sentido Glorieta de la Fuente de Cornelio Balbo) será utilizado por los corredores por lo que quedará cortado al tráfico.

El tramo de la Avenida Principal de la ciudad comprendido entre las Puertas de Tierra y la Glorieta Ana Orantes quedará abierto al tráfico únicamente en los carriles de circulación con sentido de entrada a Cádiz (los carriles del sentido exterior de la ciudad serán utilizados por los corredores).

El carril de giro desde las Puertas de Tierra hacia la Avenida Bahía Blanca sí permanecerá abierto al tráfico, mientras que la circulación por la Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, la Avenida Amilcar Barca, Paseo Marítimo y Avenida Cuatro de Diciembre de 1977 quedará cortada al tráfico durante dicho horario.

Modificaciones en el servicio de autobuses

El servicio de autobús urbano también sufrirá modificaciones por dicho motivo.

La línea 1 tendrá su recorrido normal en sentido entrada a la ciudad, siendo desviado en sentido exterior por la Avenida de Astilleros y Avenida de la Sanidad Pública. Las paradas en la Avenida Sanidad Pública serán las siguientes: Cibeles (Avda Sanidad Pública, esquina con c/Vicente Aleixandre), Guillén Moreno (Avda Sanidad Pública, esquina C/ Guillén Moreno), Avda Portugal (Avda Sanidad Pública, esquina con Avda. Portugal), Trille (Avda Sanidad Pública, esquina con c/Trille), La Laguna1 (Avda Sanidad Pública, frente antiguos Depósitos de Tabaco), La Laguna 2 (Avda Sanidad Pública, esquina con c/Velázquez) y Estadio (Avda Sanidad Pública, junto a Estadio Ramón de Carranza).

La línea 7 y la línea 2 en sentido interior realizarán un recorrido circular por el casco antiguo (sentido que va desde la Glorieta Fuente Cornelio Balbo hacia la Plaza de España). En sentido exterior, las líneas 2 y 3 podrán acceder a la calle Acacias desde donde continuarán su recorrido. La línea 7 en sentido exterior, circulará por la Avenida. de Astilleros – Avenida Sanidad Pública ( realizará las paradas en los mismos puntos que la línea 1) – Avenida de la Coruña, incorporándose a la Avenida Principal donde tendrá final de trayecto en su parada de Glorieta Ana Orantes (sentido interior de la ciudad).

El servicio de autobús interurbano Cádiz- San Fernando , tendrá su recorrido normal en sentido entrada a la ciudad, siendo desviado en sentido exterior por la Avenida de Astilleros y Avenida de la Sanidad Pública utilizando en esta última las mismas paradas ya mencionadas para la línea 1 excepto la parada de Guillén Moreno.

El desarrollo de la prueba también afecta a otras líneas interurbanas: Chiclana, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, Arcos, Chipiona y Conil en su recorrido de salida de la ciudad donde utilizarán, durante el horario de corte de tráfico, la Avenida de la Sanidad Pública (realizará las paradas en los puntos anteriormente indicados para la línea Cádiz - San Fernando) incorporándose a la Avenida Principal por la Avenida de la Coruña.

Para más detalle e información sobre estas líneas interurbanas puede consultar la página web del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz (https://cmtbc.es/ ) .

A partir de las 12 horas está previsto que todas las líneas afectadas tanto del servicio urbano como del servicio interurbano recuperen su servicio y recorrido normal.