Récord de participantes en la II Media Maratón 'Ciudad de Cádiz': se han inscrito más de 2.600 corredores

Cádiz acogerá este domingo 9 de noviembre a partir de las 09:00 horas la celebración de la II Media Maratón Ciudad de Cádiz, un evento que consolida a la ciudad como un referente deportivo. Tras el éxito de la primera edición, que reunió a más de 1.600 participantes, esta segunda cita contará con la participación de más de 2.600 atletas procedentes de distintos puntos de la geografía nacional, consolidándose como una de las pruebas más esperadas del calendario andaluz de running.

La prueba mantendrá su circuito a dos vueltas por la ciudad, pero este año presenta una variación en el recorrido para mejorar la experiencia de los corredores y ofrecer nuevas perspectivas del paisaje gaditano.

La salida tendrá lugar en la Avenida Campo del Sur, junto al Paseo Fernando Quiñones, y la meta estará situada en la Plaza de la Catedral, donde se vivirá el ambiente festivo de la llegada. El trazado combina tramos junto al mar con otros por el casco histórico, permitiendo disfrutar de lugares emblemáticos como el Paseo Marítimo, Puertas de Tierra, Alameda Apodaca y Plaza de España.

Asimismo, la II Media Maratón Ciudad de Cádiz también tendrá un carácter solidario, además de deportivo, a través de la asociación ‘Yo me uno al Retto’.

El evento, organizado por Cronofinisher, la Asociación ‘Yo me uno al Retto’, el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial de Cádiz, contará con un amplio dispositivo de voluntarios, puntos de avituallamiento, servicios de guardarropa y zonas de animación.

La recogida de dorsales se realizará los días 6 y 7 en El Corte Inglés de Cádiz, y el día 8 en el chiringuito Tirabuzón de la playa Santa María del Mar.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha destacado que la celebración de esta segunda edición “supone un gran salto para la ciudad como referente deportivo, y así lo reflejan las cifras de participación, registrándose todo un récord con más de 2.600 atletas. Esto supone actividad económica para la ciudad, de la que se benefician muchos sectores, además de situarnos una vez más como un referente deportivo de primer nivel”.

El edil ha agradecido a los cuerpos de seguridad su implicación, ya que la celebración de la prueba supone también llevar a cabo un plan de tráfico que se ha realizado intentando perjudicar lo menos posible a la ciudadanía.

Plan de tráfico

Por estas circunstancias, la ronda de circunvalación del casco antiguo quedará abierta al tráfico únicamente en el sentido que va de la Glorieta de la Fuente de Cornelio Balbo hacia la Plaza Argüelles. Además, el tramo de la Avenida Principal de la ciudad comprendido entre las Puertas de Tierra y la Glorieta Ana Orantes quedará abierto al tráfico únicamente en los carriles de circulación con sentido de entrada a Cádiz.

El carril de giro desde las Puertas de Tierra hacia la Avenida Bahía Blanca sí permanecerá abierto al tráfico, mientras que la circulación por la Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, la Avenida Amilcar Barca, Paseo Marítimo y Avenida Cuatro de Diciembre de 1977 quedará cortada al tráfico durante dicho horario.

El servicio de autobús urbano también sufrirá modificaciones por dicho motivo. Las líneas 1, 2, 3 y 7 se verán afectadas, así como los autobuses interurbanos.

Para más detalle e información sobre estas líneas interurbanas puede consultar la página web del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz (https://cmtbc.es/) .

A partir de las 12:00 horas está previsto que todas las líneas afectadas tanto del servicio urbano como del servicio interurbano recuperen su servicio y recorrido normal.