La Bahía, la última parada europea de SailGP con todo por decidir

Los próximos días 4 y 5 de octubre Cádiz será escenario de la última cita europea del Campeonato Rolex SailGP, el DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía-Cádiz. Una nueva prueba con los mejores regatistas del mundo sobre aguas gaditanas. Es la penúltima cita antes de la decisiva en Abu Dabi, de donde saldrá el nuevo campeón con España, dispuesta a revalidar entorchado.

Las aguas de la Bahía de Cádiz, con sus condiciones especiales y unos vientos a veces incontrolables, serán todo un reto para que los catamaranes se acerquen a ese sueño de los 100 kilómetros por hora. El récord lo batió esta temporada el equipo danés con 103,93 Km/h en Alemania.

Actualmente Australia encabeza la clasificación general y pisa fuerte en sus ambiciones para llevarse a sus vitrinas un título que ya levantaron en tres ocasiones. "El cambio te obliga a adaptarte y a abordar tus puntos débiles, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estoy seguro de que esto nos ayudará a evolucionar hasta convertirnos en un equipo aún más formidable a medida que nos acercamos al final de la temporada y competimos por el título", reconoce Tom Slingsby, Testimonial Rolex y director ejecutivo (CEO) y piloto del equipo australiano.

Australia lidera la general con 76 puntos. A sólo uno está el Emirates de Gran Bretaña, que tiene 75, y a tres Nueva Zelanda, con 73. Es el podio por el momento a falta de la prueba de Cádiz y la de Abu Dabi. El F-50 Victoria, Los Gallos, ocupa la cuarta posición a tres puntos de ese ansiado podio, por lo que la lucha está abierta y todo es posible. Ahora mismo ése es el podio provisional de equipos que lucharían por ser campeones a falta de dos eventos (Cádiz y Abu Dabi). Pero Los Gallos españoles acechan y son cuartos, a sólo tres puntos de los 'kiwis' (70), por lo que todo puede pasar. Cádiz puede ser decisivo de cara a la Gran Final.

La precisión lo es todo en el Rolex SailGP Championship y se reduce a fracciones de segundo. Llegar a la línea de salida a casi 100 kilómetros por hora con absoluta precisión puede marcar la diferencia entre ganar y perder.