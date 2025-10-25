Se acaba una semana de trabajo sin fútbol para el San Fernando

El CD San Fernando 1940 no tiene competición este fin de semana porque el encuentro, correspondiente a la sexta jornada de Liga en el grupo 2 de Tercera Andaluza, que debía enfrentarle en Paterna al Rivera ha sido aplazado. Se disputará el domingo 7 de diciembre.

En un comunicado tanto el club paternero como la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) alegan a "motivos logísticos" para haber tomado esta decisión, por lo que este fin de semana la marea azulina no se dejará ver por la provincia como viene sucediendo desde el inicio de Liga cuando el equipo hace las veces de visitante.

El plantel que dirige Jaime Bugatto, después de la goleada sobre el Medina Balompié (7-0), se ha ejercitado con absoluta normalidad hasta el viernes, tratando de mantener una carga de trabajo adecuada a los jugadores pensando ya en el fin de semana siguiente, cuando tendrán que hacer frente a una cita que apunta a ser exigente al llegar al Iberoamericano de Bahía Sur el CD Sanlúcar, uno de los equipos que está aguantando el fuerte tirón del San Fernando. De hecho cabe la posibilidad que esta jornada le arrebate el liderato al no jugar la escuadra azulina.

La semana no trae fútbol para el equipo, pero sí el sabor de la alegría que significó el pasado fin de semana alcanzar ya los 5.000 socios, lo que pone de manifiesto la fe, el cariño y la cercanía de la masa social con un proyecto que respalda plenamente a pesar de que haya nacido en el escalafón más bajo.