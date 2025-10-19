Nueva goleada del San Fernando, esta vez fue un 7-0 al Medina

Todo es algarabía, fiesta y alegría en el seno del CD San Fernando que consiguió, ante el Medina, su quinta victoria consecutiva, además acompañada de una nueva goleada (7-0). Los de Jaime Bugatto, reservones en la primera parte, se desmelenaron en la segunda y si el primer tiempo terminó con la mínima en el marcador, en la segunda parte todo fue un festín.

De esta forma, tras inaugurar Pablo Jiménez el choque en el minuto 5 existió una pequeña relajación en el cuadro azulino que, en esta ocasión, no pudo contar con Pedro Carrión aquejado de unas molestias. El Medina no le perdió la cara al encuentro hasta el minuto 54, momento en el que Dieguito, de penalti, puso el dos a cero, y todo fue más fácil.

Miguelito, en una extraordinaria jugada, ponía en el 60’ el tres a cero, mientras que Montero, a la salida de un córner de un magnífico testarazo consumaba el cuatro a cero en el 70’, mientras que Legupín, en el 76’ ponía la manita en el marcador. Los isleños ya enchufados no bajaban el ritmo y el veterano lateral Nano Cavilla, de un disparo desde la frontal del área grande materializaba el seis a cero y Kiko Ramos, en el 90’ segundos antes de que el colegiado pitase el final del partido redondeaba la goleada y colocaba el siete a cero en el electrónico de un Iberoamericano que registraba la afluencia de público exacta de 2.914 espectadores, aunque la noticia estuvo en los prolegómenos del choque donde se anunciaba que se había alcanzado la cifra de los 5.000 socios. Ver para creer.

FICHA TÉCNICA

CD San Fernando (7): Rafa Carrillo Dani Freire (Mario López, 57’), Nano Cavilla, Kiko Ramos, David Montero, Dieguito (Carlos Muñoz, 73’), Pablo del Castillo (Legupín, 57’), Miguelito (Unai Vega, 66’), Chust, Pablo Jiménez (Jesús Alfred, 69’) y Olmedo.

Medina Balompié (0): Juanjo, Antonio Marcías, Nico, Juan, Julio, Johan, Viudo, Caravaca, Pablo, Palmera y Yuyu. También jugaron Torero, Álex, Barbate, Pablo Flores, Carriles, Grego y Guty.

Goles: 1-0 (5') Pablo Jiménez. 2-0 (57') Dieguito, de penalti. 3-0 (60') Miguelito. 4-0 (70') David Montero. 5-0 (76') Legupín. 6-0 (85') Nano Cavilla. 7-0 (89') Kiko Ramos.

Árbitro: Castro Lanzarote. Mostró amarilla a los locales David Montero y Pablo del Castillo. En el bando visitante fueron amonestados Joha, Caravaca, Palmera y Grego.

Incidencias: Partido de la quinta jornada del grupo II de Tercera Andaluza, disputado en la tarde de este domingo en el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur ante ante 2.914 espectadores.