Todo o nada para el San Fernando ante el Málaga

No hay cuentas. No hay números. No hay divagaciones. O se gana o se consuma el descenso, aunque podría no ser matemático. El San Fernando ya no tiene el agua en el cuello, sino que ya le ha pasado de la nariz y apenas le quedan opciones para mantener la categoría, aunque, si las hubiese, éstas pasarían irremediablemente por ganar el partido que le mide, a partir de las seis de la tarde, al Málaga. Si los isleños perdiesen, daríam con sus huesos en la Segunda RFEF, situación de la que se es consciente desde la derrota que sufrió en Melilla.

Pero es que los isleños se encuentran en el peor momento de la temporada, con tres derrotas consecutivas y, curiosamente, contra tres equipos implicados en el descenso, dos de ellas ante conjuntos que ya tienen sus huesos reposando en la categoría inferior.

Eso ha mermado, y de qué manera, la moral de toda la familia azulina, que ve muy lejanas, casi imposibles, las opciones. En un principio, porque no se le gana a nadie y, en un segundo lugar, porque no se depende de sí mismo, sino de lo que hagan los rivales, que, dicho sea de paso, están dando el do de pecho en estos metros finales de la carrera.

Y eso que nos visita el Málaga. Y eso que el partido ante un histórico del fútbol español, que por primera vez visita La Isla de manera oficial, tendría que ser una fiesta. Y eso que el conjunto malacitano vendrá arropado por más de dos mil seguidores y que el Iberoamericano tendría que ser la fiesta del fútbol.

Pero el San Fernando se encuentra sumido en la mayor de las depresiones. Nadie pensaba que las opciones de mantener la categoría un año más, donde se ha militado desde su creación, iban a ser tan desastrosas en los instantes finales. Aun así, se sigue apelando al espíritu de mientras haya vida, hay esperanza, aunque tanto vida como esperanza le quedan poquita, o casi nada, a este equipo.

Nano Rivas intentará forzar el milagro. El nuevo técnico ha querido inculcar a sus pupilos que hay que seguir trabajando y que hay que darlo todo. Cabe recordar, aunque queda en un segundo plano, que el entrenador del cuadro azulino debutará ante su afición. De la misma forma, se apela a que a todos los grandes se les ha doblegado en el Iberoamericano y el Málaga es uno de los grandes de este grupo. Distinta es la situación en la que se han afrontado partidos como el de Castellón, Córdoba o Ibiza, donde se salió victorioso.

En el aspecto meramente deportivo, cabe destacar que Aquino no pudo ser de la partida en Melilla por unos problemas musculares que, al parecer, han quedado resueltos durante la semana y que Carlos Blanco tiene muy complicada su participación en el partido, por lo que se podría unir a Alfonso y Ángel Sánchez, que ya arrastran muchas jornadas sin comparecer. Por su parte, Lillo Castellano cuenta con sus opciones de volver al lateral derecho. Por ello, con la presencia de Aquino en el once, el equipo no variará mucho del que se ofreció en Melilla, aunque otra opción importante podría estar en la presencia de Dani Molina en la zona ancha.

En la mañana del viernes se recibió la visita de la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, que estuvo departiendo con el equipo y con los directivos azulinos para transmitirles el ánimo que hace falta en estos momentos. La edil isleña afirmó que continuará con su compromiso con el equipo de la realización de un nuevo campo de fútbol y una ciudad deportiva, situación que fue agradecida por los rectores del equipo azulino en estos complicados momentos.

¿Y el Málaga? Pues el cuadro malacitano llega a La Isla con el firme propósito de recuperar la imagen que ha perdido en los últimos partidos, con la clara intención de sumar para quedar lo más alto posible y con el acompañamiento de una afición que está siendo fiel de una manera especial y que le dará colorido al estadio de su rival.

Nano Rivas: "Es un momento complicado, no dependemos de nosotros mismos"

El entrenador del equipo azulino, Nano Rivas, que debutará ante sus aficionados, ha señalado en la previa del partido que "es un momento complicado, no cabe la menor duda", ya que "en la actualidad no dependemos de nosotros mismos", sino más bien "de lo que hagan los equipos que están por encima de nosotros", aunque "mientras que haya vida, hay esperanza". De esta forma se lo ha querido transmitir a "los jugadores, que saben que tienen que salir a darlo todo en el campo porque se nos va la vida en ello". Nano Rivas es consciente de que el equipo ha respondido ante los denominados equipos grandes y "esperemos que sea igual ante el Málaga" porque "una victoria es lo único que mantendría vivo el hilo de la esperanza". Igualmente, sabe que el rival no pasa por su mejor momento y que en los últimos cinco enfrentamientos que ha disputado solamente ha ganado un partido. "De todas formas, se trata de un equipo grande llamado a no estar mucho tiempo en esta categoría y eso le da un plus de peligrosidad, pero creo que tenemos la manera de conseguir la victoria", ha afirmado el entrenador del San Fernando CD.