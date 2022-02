Suazo no hace reaccionar al Chiclana CF, que pierde 0-1

La llegada al banquillo del Chiclana CF de José María Suazo no resuelve, por el momento, los males que vienen castigando al conjunto blanco. La de este domingo ante el Guadalcacín (0-1) ha sido la quinta derrota consecutiva que sigue lastrando al equipo dentro de los puestos de descenso a Primera Andaluza. Mucho trabajo tiene por delante Suazo para dar la vuelta a la situación.

Lo cierto es que en el derbi no mereció llevarse la peor parte de la tarta y quedarse sin puntuar porque acumuló méritos para algo más. Pero ya se sabe aquello de 'en casa del pobre...'. Los blancos apelaron a la motivación de contar con un nuevo entrenador para unirlo a la necesidad de acumular victorias, y salieron con ganas de tener opciones y romper la igualdad en el marcador. Todo ello con un adversario que sorteaba con entereza los obstáculos que iban surgiendo.

El empate sin goles al descanso ya dejaba ese sabor entre el malestar y la impotencia para los de casa, pues en el cómputo global del primer tiempo su casillero debió tener alguna novedad. Al menos esa sensación debía traducirse en más rabia e intensidad de cara al segundo acto.

José María Suazo continuó apostando por los mismos once jugadores porque los argumentos sobre la hierba del Campo Municipal de Deportes obligaban a no tocar la apuesta del inicio. Las variaciones llegaron cuando el cansancio empezó a hacer mella y el marcador en contra agobiaba. Pero no hubo manera de equilibrar el tanto de Peña, que en el 65' cayó como un jarro de agua fría.

Todos los intentos chiclaneros hasta que el reloj sobrepasó el minuto 90 no dieron el resultado apetecido y el Guada supo sacar la máxima renta a su pegada en un encuentro en el que no mereció llevarse toda la recompensa.

El Chiclana CF queda a seis puntos de la permanencia y el próximo fin de semana tendrá que rendir visita al Ayamonte, uno de los aspirantes al ascenso a Tercera RFEF.