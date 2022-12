El San Fernando CD, sin entrenador, se juega tres puntos vitales en Talavera

La premura del partido y el hecho de que sea el último antes de tramitar el periplo vacacional, ha hecho que el presidente, Louis Kinziger y el director deportivo, David Vizcaíno, no hayan acelerado la llegada del que tiene que ser, porque no queda más remedio, el entrenador definitivo del equipo de La Isla hasta que termine la temporada.

Kinziger: "Hay que remar juntos para salir del mal momento"

El presidente de la entidad azulina, Louis Kinziger, dio una rueda de prensa para esclarecer el momento que atraviesa el equipo. Explicó que "estamos negociando todavía la salida de Salva Ballesta y hasta que ésta no esté cerrada no se dará a conocer el nuevo entrenador, lo que si puedo asegurar que no será ni hoy, ni el fin de semana y que todo se hará con la tranquilidad necesaria para hacer las cosas bien, porque no nos podemos permitir más tropiezos".

El responsable del club contó que "he estado con los jugadores y me han transmitido unas ganas tremendas de ganar en Talavera y por ello estoy convencido, porque sigo confiando de lleno este grupo, que haremos las cosas bien en este partido que cierra el año".

El presidente recalcó que "el objetivo no ha cambiado y seguimos pensando que el equipo tiene que terminar entre los diez primeros la temporada, por ello, ahora hay que estar más juntos que nunca y remar en la misma dirección porque es la manera de salir de la crisis en la que nos encontramos". sentenció el máximo mandatario azulino.