El San Fernando ratifica su gran momento con una goleada al Pontevedra (4-2)

Lo que dio el San Fernando ante el Pontevedra no fue un paso de gigante, más bien fue un salto de longitud. Los de La Isla prácticamente aseguraron su permanencia, en una aciaga temporada, un año más en Primera RFEF, porque se han colocado décimos en la tabla clasificatoria, porque han abierto una brecha de cinco puntos, y con respecto a la mayoría de los colocados en descenso, seis, al ganarle el goal-averague cuando restan cinco partidos de competición, y porque, principalmente, las sensaciones del equipo de Pablo Alfaro invitan a pensar que el primero de los objetivos propuestos está al alcance de la mano.

Ante el cuadro de Juan Señor no era una final lo que se jugaban ambos equipos, era una finalísima, porque el vencedor subiría al cielo y el perdedor entraría de lleno en los infiernos. Los isleños fueron santos y ganaron a pulso el seguir creyendo en este grupo que, aunque ha tenido una temporada digna de una montaña rusa, está dando la cara, y de qué manera, en la recta final de la competición.

Y eso que no fue nada fácil, porque el Pontevedra arribó a La Isla con el agua al cuello, herido de muerte, después de encajar un rotundo 1 a 5 en casa ante el Mérida, y en el envite se le iba la vida, la poca que le queda al cuadro granate.

Por ello, el partido comenzó de una forma un tanto respetuosa. El hecho de ser conscientes de lo que había en juego no permitía a ninguna de las dos escuadras acechar las inmediaciones contrarias, y con ello el primer tercio del choque pasó sin pena ni gloria, sin apenas ocasiones de gol, sin acercamientos que pudiesen poner nervioso tanto a Perales como a Cacharrón.

Curiosamente la primera de las oportunidades fue foránea en un remate de Brais Abelenda que obligó, y de qué manera, a Perales a realizar una gran intervención. Un minuto después, en el primer acercamiento de los isleños al área contraria, se estableció la desestabilización de la balanza del lado local. Ilyas anotó su décimo gol esta temporada y dio a su equipo la tranquilidad necesaria al adelantarse en el marcador.

Pablo Alfaro (Entrenador del San Fernando CD) "Sólo me queda felicitar a mis jugadores por el tremendo derroche que han hecho en un partido muy complicado"

La primera mitad tuvo poca o ninguna historia, el Pontevedra lo intentaba sin éxito y el San Fernando, ya curtido en mil batallas, se replegaba con seguridad y buscaba contras que sentenciasen el choque. Ninguna de ellas fueron fructíferas.

La segunda parte comenzó por los mismos derroteros. El calor hacía mella en ambos equipo, hasta que una jugada de Ilyas y Martínez, siempre presente en el máximo peligro del equipo de Pablo Alfaro, terminó con un tanto del último que, a priori, sentenciaba el choque.

Lejos de la realidad, el sino del cuadro azulino es sufrir y el tanto de Víctor Casas volvió loco un partido que, hasta ese momento, había dicho muy poco, o casi nada. Tras acortar distancias los de Señor comenzaron a aparecer los fantasmas de un pasado reciente y el temor se apoderó de un Iberoamericano que había registrado, tras una gran promoción de la directiva azulina, la mejor entrada de la temporada.

Fueron minutos de incertidumbre y de un silencio cómplice en el estadio, pero llegó el capitán azulino, ese que está obligado a deshacer dudas y que se lleva a su afición metida en el bolsillo. Cuando el partido podría entrar en su fase más peligrosa, los temidos minutos finales que tantos puntos les ha costado a los isleños, apareció Biabinay. Dos jugadas del francés, con remates consecutivos de Aquino y Luis Ruiz, despejaron las dudas y convirtieron el campo isleño en una auténtica fiesta.

En un visto y no visto, el cuadro de La Isla se puso cuatro a uno, lograba una goleada, entusiasmaba a los suyos y daba un paso de gigante en su afán por no abandonar la categoría. Es cierto que los últimos minutos del encuentro fueron convulsos. Un penalti ya en el descuento no tuvo mucho impacto en el triunfo final. Ni siquiera la expulsión de Farrando, uno de los hombres más importantes en la defensa, le restaban sabor a un triunfo que bien puede significar una permanencia.

Los isleños, al igual que lo hicieron hace siete días en Algeciras, se deshicieron de un rival directo. Volvieron a sumar tres puntos que restaban a un equipo implicado en los problemas y ahora miran con recelo su próxima víctima, el domingo venidero en Fuenlabrada. De momento, el pasito a pasito se ha convertido en un salto monumental.