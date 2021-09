Raúl Calvo, tras los pasos de Jesús Casas

Raúl Calvo Fernández (Cádiz, 1982) forma parte de una saga de deportistas gaditanos que se inició en el judo con su fallecido tío, que da nombre al conocido Ippon de la capital; su padre, Carlos Calvo, y su hermana, Carmen Calvo. Aunque el deporte del tatami y el kimono ha sido desde hace décadas la base sobre la que ha girado la actividad deportiva e incluso profesional de esta familia, lo cierto es que la inquietud de Raúl le llevó a practicar a nivel de competición la motonáutica y ahora a trabajar de manera profesional en el fútbol.

De hecho, esta temporada está ejerciendo nada menos que de analista de adversarios en el Levante, club de Primera División y rival directo del Cádiz en la lucha por la permanencia, lo que le permite seguir los pasos de otro gaditano como Jesús Casas, quien en su momento llevó a cabo la misma función en el Barcelona y que a día de hoy ocupa el cargo de segundo entrenador en la selección nacional, a las órdenes de Luis Enrique, su valedor en Can Barça.

De jugador amateur a técnico. "Aunque lo practiqué desde niño, dejé el fútbol de lado pero siempre mantuve cierto contacto desde casa. Me organicé para realizar los cursos de entrenador y ahora mismo estoy terminando el del nivel 3, vamos el que permite dirigir a nivel nacional e internacional. He venido compaginando cursos, masters y análisis".

Preparación específica. "La verdad es que para trabajar como analista de rivales no existe una titulación concreta. El Cedifa y Federación Española imparten cursos relacionados, pero ninguno especialmente ideado para esa función. En mi caso ejerzo con el título de entrenador de nivel 2, aparte de un par de masters con los que he profundizado en la formación como analista".

Los comienzos, casi desde el anonimato. "Soy buen amigo de Jesús Casas, que ha estado muy cercano a mis progresos, al igual que Jose González, y aunque me considero autodidacta, los dos me han ayudado mucho a la hora de elaborar y plantear los informes".

El momento de las prácticas. "Empecé con la cantera del Cádiz, aprovechando que me abrió las puertas Iván Guerrero porque coincidíamos en partidos de veteranos. Luego, por mi cuenta, me puse a hacer informes de equipos de Primera y aproveché los buenos contactos para enviárselos a amigos entrenadores, hasta que mi trabajo llegó a la secretaría técnica del Levante allá por abril, Por lo que se ve, les gustó y en mayo me hicieron una oferta para trabajar como analista del club. Desde el 1 de julio tengo firmado contrato por un año".

"A medio plazo mi objetivo es el banquillo. Jose González me dio el consejo de que el buen analista es un buen entrenador y el buen entrenador es un buen analista. Hay que formarse en todo"

El vínculo con el Levante. "En realidad trabajo de forma externa. Analizo los rivales que van a jugar con el Levante jornada a jornada y envío mis informes una semana antes del partido. Tengo que ir a Valencia de vez en cuando para mantener reuniones".

Un minucioso trabajo. "Mis informes pueden ocupar perfectamente más de 80 páginas. En ellos hay mucha estadística. En mi opinión, se trata de un complemento al trabajo del analista específico del primer equipo porque mis informes van una a base de datos en la que también tienen jugadores, equipos...".

El estreno, con el Cádiz. "Caprichos del calendario, la primera jornada nos tocó el Cádiz y tuve que elaborar el informe del equipo al que mejor conozco. Me siento satisfecho del trabajo que hice, aunque al final empatamos. Además, da la casualidad de que en estas primeras jornadas los equipos que ha soltado el Cádiz los ha cogido el Levante".

Resultados adversos. "Soy consciente de que mi trabajo queda vinculado al resultado pese a que no trabaje directamente con el cuerpo técnico. El arranque de Liga está siendo complicado. En siete jornadas, tres derrotas y cuatro empates, tres de ellos con sabor a derrota porque podíamos haber ganado al Cádiz, Real Madrid y Rayo Vallecano".

Entre el amarillo y el azulgrana. "Trabajo en el Levante pero me hubiera gustado ser profeta en mi tierra. Bueno, tampoco lo descarto para un futuro, aunque mi propósito pasa más por la labor técnica".

Los banquillos, en el horizonte. "Empecé en todo esto para ser entrenador y es mi propósito a medio plazo. Sé que tengo que aprender mucho porque no he vivido un banquillo ni un vestuario. Hoy por hoy no sabría gestionarlos".

Paso a paso desde la base. "Esta temporada estoy entrenando al Domingo Savio alevín. Ante todo quiero aprender. Un día Jose González me dio el consejo de que ‘el buen entrenador es un buen analista y el buen analista es un buen entrenador. Fórmate en todo’. Y en ello estoy".