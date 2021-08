Puesta de largo de fichajes en el San Fernando

El San Fernando CD continúa con el turno de presentaciones de las nuevas caras para la temporada 2021-22, en la que militará en la nueva y apasionante Primera RFEF. Sí días pasados se produjo la puesta de largo de Sergio Cortés y Sergio Ayala, ahora le tocó el turno a Juanmi Callejón y Fabio Eguelfi. El atacante granadino y el defensa italiano llegaron a la disciplina azulina el pasado mes de julio y se preparan junto a sus compañeros, 'stage' en las instalaciones de Montecastillo incluido, para el curso entrante.

Los jugadores estuvieron acompañados en el acto por el director de Área de Fútbol, Filippo Fusco, que se mostró contento de las incorporaciones realizadas hasta ahora para dar forma a la nueva plantilla.

Después de dar a conocer a Callejón y Fabio, los jugadores atendieron a las preguntas de los medios de comunicación presentes en el acto. La primera cuestión hizo referencia a las sensaciones de los dos tras llegar al San Fernando. “Es un orgullo estar en el equipo. Poder vestir esta camiseta después de todas las cosas buenas que me han dicho sobre el club es algo especial. Más aún después de haber estado con ellos en la concentración de Montecastillo”, afirmó Juanmi Callejón tras abrir el turno de respuesta. Fabio Eguelfi respaldó las declaraciones de su compañero y añadió que “a pesar de no hablar bien el idioma, me he sentido muy bienvenido en el equipo”.

Callejón se refirió al factor humano que se ha encontrado tras su llegada al equipo, pues calificó de “excelente” el grupo de compañeros que tendrá este año. Por otro lado, durante la realización de la foto oficial, Fabio Eguelfi comentó la gran ayuda de su compañero Jonathan Biabiany para integrarse fácilmente en el equipo, ya que el atacante francés conoce bien el italiano.

Tras su paso en su anterior equipo, Callejón respaldó los aspectos positivos que cosechó la temporada pasada. Aspectos que según él, puede aportar en el equipo azulino. También resaltó su trayectoria en Bolivia, donde consiguió anotar 131 goles en más de 200 partidos oficiales.

En cuanto a sus roles en el campo, Callejón aclaró que puede jugar en las dos bandas como extremo o como mediapunta. En cambio, Eguelfi, además de desempeñar su juego por el lateral izquierdo, afirmó que “puedo jugar en los dos laterales y, aunque de central zurdo solo jugué contra el Antoniano, puedo desenvolverme bien donde me diga el míster”.