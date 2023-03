Paso atrás del San Fernando en sus aspiraciones de permanencia

El mismo paso de gigante que el San Fernando hubiese dado si hubiese logrado la victoria ante el equipo salmantino, lo dio el cuadro de La Isla, pero al revés. Ya decíamos en la previa que estos encuentros tienen un valor doble por los tres puntos que se consiguen y los tres que le restas al equipo rival. Pues eso fue lo que hizo en el duelo de máxima intensidad el Unionistas con el San Fernando, sumar tres puntos (1-2) y, de paso, quitar tres a un rival directo que, lógicamente, da un paso atrás en sus aspiraciones, que rompe la racha tan positiva que se tenía y que hace que se vuelva a ver, de reojo y con timidez, los puestos complicados de la clasificación.

El partido tenía esa doble lectura, ese doble peligro, esa posibilidad que nadie, en el seno del equipo isleño, quería plantear, ni pensar remotamente, pero el fútbol es así, cuando mejor estás, cuando todas las flechas están apuntando hacia arriba, cuando la confianza es máxima, llegan y de golpe y porrazo, todas tus ilusiones se van al limbo. Lo bueno de todo esto es que en siete días, igual que tienes que pasar de la euforia a la realidad, no te queda otra que la de recuperarte del golpe, porque Ceuta está a la vuelta de la esquina.

Y eso que el partido comenzó con el empuje total de unos isleños que, sabedores de lo que se jugaban, querían finiquitar el partido lo antes posible. Ya avisaron los azulinos de sus intenciones al minuto del comienzo del choque con un disparo de Luis Ruiz que tras dar en un defensa se fue a córner y aunque dominaban los de Pablo Alfaro, los de Salamanca no se amilanaban y salían en rápidas contras que, a decir verdad en muchas fases del partido pudieron ser decisivas. Chapela puso a prueba a Fassi en el 10’ y los isleños reaccionaron de inmediato en el 11’ con un disparo de Gabri Martínez que rozó el travesaño de Salva. Percutieron de nuevo los isleños en el 15 con un remate de Aquino que se fue fuera por poco.

Pablo Alfaro había tenido la 'obligación' de cambiar su pareja de centrales por la sanción de Farrando y la lesión de José Carlos, pues a los 22 minutos de juego el panorama se le enturbió mucho más cuando Rafa Páez que no sale de una y se mete en otra, volvió a caer lesionado en su partido de reaparición. El técnico azulino tuvo que echar mano, ante la ausencia de centrales, de un lateral, Antonio Marín, para suplir la baja.

Aún así el equipo azulino no le perdía la cara al encuentro y en el 24 un centro de Ilyas Chaira no fue rematado por Gabri Martínez por muy poco, mientras que cuando el partido cumplía la media hora de juego fue un centro de Dani Molina si encontró al delantero azulino pero su remate fue mansamente a las manos de Salva. Eran los prolegómenos del primer tanto foráneo donde, en una falta sin mucho sentido en la frontal del área algo escorada a la izquierda, Juanpa Barros despistó a propios y extraños y cuando lo natural era centrar, la colocó en la escuadra de un Fassi que ya se apresuraba en salir a tapar el centro. Era el jarro de agua fría, era lo no esperado, era el tener que remar para llegar a la orilla. De todas maneras, los isleños tuvieron hasta dos claras ocasiones de gol antes de concluir una primera parte. En el 35’ cuando Aquino solo no acierta a rematar a gol y en el 37 cuando David Ramos condujo y encontró hueco para disparar sin mucho peligro a las manos del ex azulino Salva.

En la segunda, como era de esperar, tocó zafarrancho de combate por parte local que salió con bríos del vestuario. De todas formas, el primer susto lo dio el cuadro visitante que vio cómo se le anulaba el primero de los dos tantos que se le anularon en el transcurso del encuentro.

La tuvo Gabri Martínez, de nuevo, en el 48 en una internada cuyo disparo final se fue alto. La tuvo Ilyas Chaira un minuto después, en una indecisión en la zaga salmantina que lo dejó en franca posición para marcar, tantos recortes y tanta duda, no permitieron la igualada. La volvió a tener Ilyas en el 50, pero su disparo se fue alto. Y por su parte, Fassi, en el 60’ le robó a Juanpa Barros la posibilidad de ser bigoleador con una gran intervención.

El partido, por aquellos entonces, era frenético. Los isleños buscaban la manera de igualar la contienda y los de Salamanca sabían nadar y guardar la ropa, salir con rápidos contragolpes y crear peligro. En el 67’ Dani Molina lo intentó desde lejos sin acierto y en el 78’ se le anuló el segundo tanto, presumiblemente por fuera de juego de un jugador que intervenía en la jugada en un remate preciso y precioso de Pedraza desde el punto de penalti que terminó dentro de la red. Bicho disparo desde la frontal en el 80’ y, cuando parecía que la oportunidad de la igualada había pasado de largo, llegó el tanto de Ilyas Chaira, llegó la emoción, llegó el vamos todos para arriba en busca de la remontada y se olvidaron de que enfrente tenía un equipo que olió sangre y fue por su presa. Sólo dos minutos duró la alegría, la algarabía, los posibilidades reales de una remontada, el tiempo en el que el cuadro visitante anotaba el uno a dos que era definitivo, que rompía la racha positiva, y que arrancaba tres puntos del Iberoamericano de Bahía Sur.