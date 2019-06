Opción de continuidad en el San Fernando

Todo hacía rondar la continuidad. Después de muchos dimes y diretes, de muchos nombres sobre la mesa, de muchos candidatos sin contrastar y de muchos grupos en la rumorología entorno al San Fernando CD, todo indica que al final será prácticamente el mismo grupo que ha llevado las riendas del equipo azulino las dos últimas temporadas las que tengan una continuidad en el proyecto.

Diferente será el saber que futuro incierto tendrá el equipo de La Isla ya que la intención del grupo no es otra que la de convertir al cuadro azulino en Sociedad Anónima Deportiva, tal y como se dijo en el inicio de su andadura, para que un grupo inversor se pueda hacer con las riendas de un equipo que ha sido el conjunto de moda en el grupo IV de la Segunda División B en la pasada temporada.

Habrá, lógicamente, novedades en la nueva junta directiva que, si no hay otra candidatura, será confirmada a finales de semana y el nuevo presidente de la entidad, en sustitución de María de los Ángeles Carrillo que ahora será vicepresidenta, será Manuel Gómez Fontao Noly, el hombre que ha sido portavoz del equipo azulino en los dos pasados años.

En un principio, igualmente, se anuncia que dos de los pesos pesados de la anterior directiva, como han sido Ángel Escalón y Pedro Ramírez, no tendrán continuidad. El trabajo realizado en las dos temporadas en los que han estado al frente del equipo parece haber realizado un desgaste del que es complicado recuperarse, aunque no se descarta que, una vez con el merecido descanso, ambos puedan volver a formar parte de la directiva. Habrá caras nuevas y entre ellas la del compañero en tareas informativas, Pedro León, que pasará a la directiva.

El propio Noly señalaba que "nos decidimos a dar el paso porque llegado el periodo final del plazo para presentar candidaturas nos hemos dado cuenta que no hay nadie que dé el paso adelante y no vamos a dejar al equipo en la estacada". En cuanto de los proyectos para la temporada venidera era claro al señalar que "ahora mismo lo principal es cerrar la directiva y dar inicio al trabajo, y luego se planteará todo el tema de negociaciones con jugadores y proyecto deportivo, pero primero es presentar la candidatura y que no haya más, ya que eso implicaría una votación y un alargamiento del proceso", señalaba el que puede ser nuevo presidente del San Fernando CD.

Así, todo indica que el equipo azulino estará de nuevo en las mismas manos y que lo prioritario será planificar la temporada 2019/20, que será histórica porque será la cuarta consecutiva en la que los de La Isla militen en Segunda B, lo cual consolidará a los isleños en la categoría de bronce del fútbol español y ni que decir tiene en el aspecto deportivo ya que la recién terminada temporada, los de José Pérez Herrera consiguieron la friolera de 60 puntos, superando la mejor temporada de los isleños en Segunda B de manera holgada y consiguiendo los puntos para lograr la permanencia en el pasado mes de febrero.