El Olimpo no organizará la San Silvestre Gaditana en 2022 y culpa al Ayuntamiento

La San Silvestre Gaditana se queda de momento en la quinta edición, la disputada el 30 de diciembre de 2021 en Cádiz bajo la organización del Club Polideportivo Olimpo. En principio no habrá más. Al menos en 2022.

Los componentes del club dedicaron todo su esfuerzo para retomar un evento deportivo que, sin embargo, no se celebrará en 2022. El presidente del Olimpo, Raúl Plazuelo, anunció poco después de la finalización de la quinta edición que el club se tomará un descanso el próximo año y por tanto no organizará la San Silvestre Gaditana.

Plazuelo no se mordió la lengua a la hora de explicar el motivo por el que el Olimpo desistirá de organizar la prueba en diciembre de 2022. "Estamos castigados por el Ayuntamiento y así no podemos hacer la San Silvestre. Hasta que el Ayuntamiento no ponga de su parte no podremos hacerlo".

Y es que en el Club Polideportivo Olimpo no están satisfechos con el papel del Consistorio, al que acusan de haber sido un obstáculo en lugar de una ayuda a en la organización de la actividad. "El Ayuntamiento pone palos en las ruedas a un club que lo que hace es organizar un evento para la ciudad de Cádiz y fomentar el deporte", señaló Plazuelo.

"El club tira de mucha gente, muchas personas se implican y colaboran, pero el Ayuntamiento no se lo toma en serio y mientras no lo tome en serio no es posible seguir organizando la San Silvestre, por eso el año que viene tocará descansar", finalizó el responsable del Olimpo.