Nueva agresión a un árbitro en un partido de infantiles en Cádiz

Otro episodio lamentable señala al fútbol base de Cádiz. El árbitro de la Delegación Gaditana León Montaraz Rojo se llevó la peor parte de un encuentro de categoría infantil disputado en el campo Pedro Fernández (Instalaciones Deportivas Puntales-La Paz). El colegiado fue agredido cuando se retiraba a los vestuarios, al tiempo que recibió amenazas de muerte y todo tipo de insultos.

Los hechos tuvieron lugar este fin de semana en el recinto deportivo que es el epicentro del fútbol-11 formativo de la ciudad. Se disputaba el partido entre el Tiempo Libre B y La Salle de Puerto Real B, correspondiente al grupo 1 de Cuarta Andaluza infantil. León Montaraz Rojo era el árbitro de ese encuentro; asumía esa labor solo, sin asistentes en las bandas como consecuencia de la medida adoptada por la Delegación Gaditana de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), debido a la falta de árbitros.

Según testigos presenciales, en los últimos minutos de ese encuentro el delegado del conjunto local perdió las formas y empezó a insultar y amenazar a Montaraz Rojo, un colegiado de 16 años. Éste, ante el cariz adverso que toman los acontecimientos decide retirarse a los vestuarios. Cuando realizaba ese recorrido desde el campo Pedro Fernández y ya fuera del rectángulo de juego, un espectador se le acercó mientras le insultaba y amenazaba. El asunto fue a peor cuando agarró al árbitro y llegó a empujarle.

Montaraz Rojo recibió en un principio la ayuda de otros compañeros del gremio arbitral que estaban en las instalaciones para dirigir otro partido y pudo alcanzar su vestuario, donde permaneció encerrado. Un árbitro veterano, Pepe Caucelo, que estaba en un partido que se disputaba en el Manuel de Irigoyen -campo anexo al Pedro Fernández-, fue informado de inmediato de lo que había sucedido y, tal y como acabó su encuentro, se trasladó al vestuario del colegiado agredido para conocer su estado.

León Montaraz Rojo avisó al Cuerpo Nacional de Policía, que se presentó en el recinto. El árbitro, que aguardó en vestuarios la llegada de su madre, presentó denuncia junto a un parte médico como consecuencia de las contusiones sufridas por el agarrón y el empujón. Pepe Caucelo permaneció todo el tiempo junto al joven colegiado, haciendo valer su experiencia en estas situaciones tan desagradables.

Tras los lamentables hechos fueron informados Sergio González Pérez, delegado del Comité de Árbitros de Cádiz, y José Manuel Matías Caballero, presidente del Comité de Árbitros de la RFAF. Según aparece en el acta del partido, éste se da por suspendido.

Primeras reacciones

El CD Mentidero, club gaditano de fútbol formativo, ha anunciado medidas con lo que viene sucediendo en los partidos de cantera. En redes sociales, el equipo infantil de esta entidad anuncia una sentada en su próximo encuentro, al tiempo que lamenta la reiteración de estos episodios violentos.

El escrito del Mentidero infantil dice lo siguiente: 'Ante los últimos desagradables acontecimientos arbitrales, el CD Mentidero realizará una sentada en su próximo encuentro. No podemos consentir que fin de semana sí y otro también, niños tengan que presenciar peleas e insultos hacia los árbitros. ¡Basta ya! Han tenido que suprimir linier por falta de personal. Cada vez hay menos árbitros y culpa de ello la tienen los "hooligan" de las gradas, que no comprenden que al igual que sus hijos, ellos también están aprendiendo, y en lugar de apoyar esta difícil vocación, les insultan, escupen e incluso le agreden. Invitamos a todos los clubes que nos acompañen en esta iniciativa, sin árbitros no hay fútbol. ¡Basta!'.

Un precedente cercano

Cabe recordar que hace pocos días salió a la luz que en el encuentro de Segunda Andaluza infantil entre el Ciudad de Cádiz y La Jerezana, disputado en el campo Manuel de Irigoyen, se produjo la agresión sobre la árbitra Miriam Ponce Galvín.

Los hechos tuvieron lugar a la finalización del partido y quedaron reflejados en las sanciones impuestas por parte de dicho Comité, que relataba lo sucedido y recogía multa y cierre de campo al conjunto jerezano al responsabilizarle de lo acontecido. Igualmente en el capítulo de sanciones, le cayeron tres partidos al jugador A.C.G., también de La Jerezana, 'por insultar u ofender al árbitro, árbitro asistente, dirigentes o autoridades', así como un partido a G.R.N., también futbolista del conjunto jerezano, 'por ofender, amenazar o provocar a un contrario'. La árbitra reflejó en el acta la expulsión de estos dos jugadores.

Ahora, muy cercano en el tiempo, la misma instalación deportiva es testigo de otro episodio que empaña al fútbol base de la ciudad como es la agresión a un árbitro de fútbol en un partido de categoría infantil.