Maikel, del Jerez Industrial, otro ‘caso Fali’: “No jugaré, tengo miedo”

Maikel, central sanluqueño del Jerez Industrial, ha comunicado a su entrenador, Juanjo Durán, que no participará en el 'play-off' de ascenso a la División de Honor. El futbolista asegura que su decisión está cimentada en el miedo al contagio del coronavirus COVID-19, teniendo en cuenta que acaba de ser padre. Además, critica abiertamente a la Federación Andaluza por su empeño en desarrollar un 'play-off' en el que van a participar jugadores que no son profesionales.

Cabe recordar que el Jerez Industrial tiene como primer rival en la fase de ascenso al Balón, con el que se debe ver a partido único para alcanzar la final de la que saldrá el único conjunto que conseguirá dar el salto de categoría de Primera Andaluza a División de Honor.

Maikel sigue los pasos del cadista Fali, aunque éste acabó cediendo después de ausentarse la primera semana de trabajo de la plantilla cadista. El central del conjunto amarillo se incorporó finalmente a los entrenos tras dejar atrás el bloqueo que le suponía el temor a contagiarse.

El defensa, titular en el equipo blanquiazul formando pareja con Álex Rodríguez, explica que tras meditarlo mucho "he tomado la decisión de no jugar el 'play-off' ". Maikel asegura estar "muy jodido" y que siente "como si dejo tirado al equipo, pero no es así. Acabo de tener un niño que tiene días y esto lo hago por mi familia, tengo miedo".

El central ya ha comunicado al entrenador su decisión: "Hablé con él y he decidido no jugarlo. Tengo dos hijos pequeños, uno de días, y no veo la situación como para arriesgar. Yo veo una locura jugar el 'play-off', la verdad, al menos para mí. La Federación podía haber hecho las cosas de otra manera, ascender a los cuatro primeros, como se ha hecho en otros sitios. Si se le ha dado el premio a los cuatro últimos sin descender a nadie, se le puede dar también a los cuatro primeros. Es lo que pienso".

Evidentemente, la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus COVID-19 está detrás de esta drástica decisión: "Uno le teme a esto, sobre todo por la familia. Tengo un niño de 5 años y otro de días y yo no vivo del fútbol. Me gusta muchísimo y lo voy a pasar mal porque me siento como si dejara al equipo tirado, aunque no es así. Estoy bastante jodido porque desde julio llevamos trabajando por esto y si el equipo ascendiera te sientes como si no hubiera sido partícipe. Lo estoy pasando mal", explica.

Maikel añade que "lo he hablado con la familia, con mi mujer... Sería arriesgarse y exponerse. La temporada que viene quiero jugar, yo voy a seguir jugando, pero veré primero cómo está la cosa y si está ya más normal. En estas circunstancias, no; tengo miedo por mis niños".

Es cuestión de prioridades, "está claro, yo vivo de mi trabajo y hay que arriesgarse y salir a la calle; pero del fútbol, por mucho que me gusta, ni vivo ni como. Es una pena, porque lo pienso y algunas veces me digo “pues voy a jugar”, pero me da miedo, la verdad".

Maikel no cree que vaya a dar marcha atrás, incluso si en estas semanas se normaliza casi por completo la situación: "No creo que vaya a cambiar mi decisión. A lo mejor hay gente que creerá que es una tontería, pero pienso de esta manera y lo tengo bastante claro. ¿Por qué arriesgar? No entiendo a la Federación, si otras han optado por ascender a los cuatro primeros, ¿por qué aquí no?", se pregunta.