Fútbol: el San Fernando, con varias bajas, recibe al filial del Celta de Vigo

Las derrotas, si son dolorosas, son mejor olvidarlas cuanto antes y eso es lo que quiere hacer el San Fernando CD en el enfrentamiento que lo medirá al Celta B en el Iberoamericano de Bahía Sur el sábado 26 de noviembre a partir de las cuatro de la tarde.

Los isleños quieren dejar atrás la imagen ofrecida en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla para centrarse única y exclusivamente en hacer del estadio ubicado en Bahía Sur un auténtico fortín con lo que pretenderá volver a la imagen ofrecida hace dos jornadas ante el Fuenlabrada donde consiguió la mayor goleada de la temporada ante los suyos.

Por delante habrá tres semanas consecutivas de enfrentamientos ante sus aficionados, con el paréntesis entre semana de la visita a León, por lo que si los isleños consiguiesen sacar adelante sus tres partidos en el Iberoamericano, el Celta B, Linares Deportivo y Algeciras, habrá conseguido lo pretendido en la primera vuelta, conseguir la mitad de los puntos necesarios para la permanencia.

Pero los de Salva Ballesta son como el equipo de Simeone, quiere ir partido a partido, jornada a jornada, rival a rival, sin preocuparse del más allá y lo que concierne es un equipo de Vigo que ha resucitado en la pasada jornada donde una victoria lo ha sacado de los puestos de descenso y lo ha colocado a solamente dos de los isleños.

Salva Ballesta tendrá cuatro importantes bajas para el choque, todas por lesión. En un principio están en periodo de recuperación, ya de hace bastante tiempo Dani Molina, que curiosamente tiene pasado celtiña, y Antonio Marín, mientras que desde la semana pasada ingresaron en la enfermería azulina los centrales Sergio Ayala, y Rafa Páez, su sustituto en el equipo inicial en Madrid que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 15 de juego.

Así, de los cuatro centrales naturales con los que cuenta el técnico maño, dos se han caído de la convocatoria y solamente podrá contar con Farrando y José Carlos, con la lógica preocupación de que ninguno de los dos tengan un percance, porque ya las posibilidades en esta posición son nulas.

Por lo demás, hay alternativas, y será de esperar que el entrenador azulino realice algunos cambios con respecto al equipo que salió ante el cuadro merengue. David Ramos podría tener su oportunidad en el centro del campo, aunque esto iría en detrimento de Cebeiro que en los dos últimos enfrentamientos ha sido titular.

Por su parte, el equipo de Vigo ha recuperado a cuatro efectivos que con normalidad tienen dinámica de primer equipo. El parón por el mundial le ha beneficiado al conjunto gallego ya que han entrado en la convocatoria; Miguel Rodríguez, Carlos Domínguez, Pablo Durán y Hugo Álvarez, después de que, con normalidad, los cuatro formasen parte de las convocatorias del primer equipo.

En el apartado de bajas destacar que Sergio Barcía, titular indiscutible tendrá que cumplir su segundo partido de sanción, mientras que Iván es baja por lesión. Gabri Veiga, por su parte, al tener contrato ya profesional está de vacaciones como el resto del primer equipo celtiña.

La afición de La Isla, que volverá a apoyar a su equipo desde las gradas, espera que los de Salva Ballesta ofrezcan, de nuevo, su mejor cara, que el partido ante el Real Madrid haya quedado en el olvido y que los tres puntos se queden en La Isla.

Alineaciones probables

San Fernando CD: Perales, Lanchi, Farrando, José Carlos, Luis Ruiz, Caballero, Cebeiro o David Ramos, Bicho, Gabri Martínez, Biabiany y Rubén del Campo

Celta de Vigo B: Christian Joel, Javi Domínguez, Carlos Domínguez, Medrano, Carrique, Calderón, Hugo Sotelo, Tincho, Miguel Rodríguez, Hugo Álvarez y Pablo Durán.

Árbitro: Víctor Pérez Peraza (canario).

Estadio: Iberoamericano de Bahía Sur (16.00 horas /InStat TV)

Salva Ballesta

El entrenador del conjunto azulino señalaba en la previa del partido que "aunque sea, de nuevo, ante un filial, no cabe duda que no es lo mismo porque, aunque el Celta tiene jugadores que juegan bien al fútbol y con gran proyección, la cantera del Real Madrid está formada por jugadores con un futuro impresionante además de que, como me dijo Raúl al finalizar el partido, el pasado domingo le salió todo redondo"

Indicó el técnico que "ahora hay que pensar en ir por el encuentro, arriesgar, dominar y tener el balón para intentar una victoria que, después de lo ocurrido, es muy importante para nosotros. El equipo ha trabajado a las mil maravillas durante la semana y los jugadores están deseosos de ofrecer una nueva victoria a nuestros aficionados".