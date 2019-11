Como un niño con zapatos nuevos. Así de feliz se mostraba Joselito Cornejo al otro lado del teléfono para atender su primera entrevista como jugador del Chiclana. Aún no ha cumplido los 23 años y ya atesora ya una gran trayectoria en Tercera División. El chiclanero ha aterrizado por fin en el club de su localidad natal tras pasar por el juvenil del Málaga CF y ser internacional con las selecciones españolas sub-16 y sub-18, además de militar las últimas cinco temporadas en el Conil.

"Ya estaba quemado después de tantos años en el mismo sitio y necesitaba un cambio. Núñez me propuso venir y siempre he estado pendiente, pues es el equipo de mi pueblo y también tengo grandes amigos aquí. Además, todos me han recibido muy bien y yo estoy encantado de jugar por fin en casa", cuenta el delantero. La situación era arriesgada pero no se lo pensó: "Primero hablé con el Conil y no me pusieron ningún problema para venir".

Se incorporó a los entrenamientos el lunes de la presente semana y conocía a la mayoría de la plantilla, excepto a los más jóvenes: "Eran ellos los que me conocían a mí". A pesar de que Lupi no lo había tratado personalmente, ya lo recomendó hace dos años al Poli Ejido, que llegó a contactar con Cornejo. "El míster me explicó la situación y no me va a exigir nada que no le haya pedido ya al resto de mis compañeros", explica el punta.

La veteranía y experiencia le dotan de la madurez suficiente para venir con el único objetivo personal de "tener minutos, en primer lugar", pues no ha disputado muchos en el Conil en lo que va de curso y porque sabe que "con los minutos vendrán los goles, eso lo tengo clarísimo".

Sus principales cualidades son el juego a la espalda, su tiro a puerta y su velocidad, precediéndole una gran trayectoria en el Conil, que se espera siga prolongándose en el Chiclana. De momento, ya se espera su debut este domingo ante el Ciudad Jardín.

Cornejo es la primera maniobra del club para atajar la situación crítica por la que atraviesa el conjunto blanco y el ariete es tajante. "En esta categoría, ganando tres partidos seguidos te metes arriba, ahí está la clave. Yo viví un caso parecido el primer año del Conil en División de Honor. Empezamos las tres primeras jornadas sin puntuar, éramos colistas de grupo y acabamos la liga en sexta posición. Sea como sea, hay que revertir la situación poniendo todos de nuestra parte, porque si no todo se irá al garete. En aquel entonces nos reunimos varias veces y, sobre todo, hicimos verdadera autocrítica", explica el jugador.

"Claro que es más fácil echar a un entrenador que a toda una plantilla y no siempre es esa la solución, porque olvidamos con frecuencia analizar con introspectiva. Uno puede fallar pases, goles, pero correr tenemos que correr todos. Y todo esto solo se consigue con trabajo en equipo, por eso sé que podemos hacerlo", asegura.

Joselito Cornejo también quiere mandarle a la afición un mensaje de tranquilidad y confianza, "que lo vamos a sacar adelante y seguro que terminaremos el año disfrutando. Intentaremos comernos las uvas más tranquilos".