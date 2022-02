El Cádiz B afronta una difícil salida a Mérida

La 22ª jornada de Liga en el grupo 4 de Segunda RFEF, lleva al Cádiz B este domingo hasta el campo de la AD Mérida (17:00 horas), donde buscará enlazar una segunda victoria consecutiva tras la cosechada la jornada pasada sobre el Villanovense (1-0). Los amarillos quieren ser fiables dentro y fuera y traducir en triunfos los numerosos empates de las últimas semanas.

Alberto Cifuentes, técnico del filial del Cádiz CF, confesaba que "el grupo ha salido reforzado" de la victoria sobre el Villanovense. "La realidad es que por fin hemos ganado en casa a uno de los equipos de arriba. Hicimos muy buen partido. Después de volver a verlo, casi no sufrimos en los diez minutos finales aunque estás en el campo y parece que has sufrido. Estamos contentos pero tenemos el déficit de no haber cerrado el resultado antes. No lo haces y esa incertidumbre te lleva a tener que aguantar el resultado como lo hicimos al final. Es un resultado importante para nosotros y ahora hay que darle continuidad".

El preparador de los cadistas apuntaba que la idea es seguir la misma línea que está llevando el equipo fuera de casa. "Todos los equipos necesitan encadenar victorias. Nosotros necesitamos encadenar victorias en casa. Fuera de casa estamos siendo un equipo muy competitivo. Dicho lo cual, basta ir a Mérida y no serlo, pero no lo creo. Fuera de casa estamos siendo un equipo difícil de batir. Es importante eso, pero acompañarlo de victorias. Es importante que el equipo sea competitivo. Hay que conseguir alguna victoria más, sobre todo en casa".

Sobre el Mérida, Cifuentes lo catalogaba como "uno de los mejores equipos de la categoría". "Tiene uno de los presupuestos más altos y jugadores que conocen muy bien la categoría y con mucho nombre. Han tenido una etapa de la temporada que no ha sido muy buena, pero ahora se nota los jugadores que tiene y el equipo que son. Lleva una dinámica positiva de resultados y es un sitio difícil".

El técnico del filial del Cádiz CF aportaba su clave para la cita en Mérida. "Ellos vienen de jugar dos partidos esta semana -el miércoles ganaron al Vélez- y será el tercero. Un partido con mucho ritmo. Tenemos que estar juntos. El equipo tiene que ser un bloque en ataque y defensa, que le hagamos correr, transitar rápido, defender contundente. La clave es que somos un grupo joven y que tengamos ganas de ganar esa final".

La actualidad deportiva del Cádiz B viene marcada por la baja de Kike Carrasco, que debe cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. El extremo fue clave con su golazo al Villanovense, pero este domingo se tiene que quedar fuera. Por contra se produce el regreso de Joel Jorquera, que también por sanción no jugó la pasada jornada. Cifuentes no tiene en esta ocasión ausencias por convocados con el primer equipo.

En cuanto a la AD Mérida, el técnico Juanma Barrero tiene las bajas de Artiles, Álvaro Ramón y Gaspar, por lo que habrá cambiados obligados por este motivo y por la carga de partidos en una semana. En las filas emeritenses milita el ex del Cádiz CF Lolo Plá, que visitió de amarillo en la campaña 2015/16.