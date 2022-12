El Cádiz CF Mirandilla sigue atascado (1-1)

Reparto de puntos entre el Cádiz CF Mirandilla y el Betis Deportivo (1-1) en un partido equilibrado en muchos momentos a pesar de que los verdiblancos estuvieron con un jugador menos por la expulsión de Husic en el minuto 32. La escuadra de Alberto Cifuentes no fue capaz de imponer esa clara diferencia y suma su cuarta jornada consecutiva sin ganar, sumando solo dos puntos de los últimos 12.

El filial cadista tiró de arrojo para llevar la iniciativa en los primeros compases. Mady Diarra y Moussa estuvieron muy activos siempre buscando la caña preparada de Peru. Pero el que dio el primer aviso fue Jorquera con un centro que golpeó en un poste. En una espiral ofensiva de intimidación, el propio Jorquera y Algarra tuvieron una cada uno; en la primera abortó el portero bético y en la segunda el punto de mira del centrocampista fue equivocado.

Superada la media hora de juego se produjo una acción que debía catalogarse como clave. Husic no midió bien su entrada a Algarra para arrebatarle el esférico y lo que hizo fue golpear con una pierna en el rostro del cadista. El colegiado no tuvo dudas y mandó al verdiblanco a la ducha al mostrarle tarjeta roja. El efecto de quedarse con diez no fue el esperado, ya que seis minutos después Sorroche sacó lo mejor de su calidad con un falta que limpió las telarañas de la escuadra derecha de la portería de Nando.

Y eso que las tablas pudieron romperse antes del descanso si Dani García no se hubiera anticipado a Mady Diarra, que esperaba el esférico solo en el área y con el portero rival batido. Fue otra jugada clave por el momento (41’) y la claridad.

A la vuelta de vestuarios, Cifuentes cargó su ataque dejando en vestuarios a Moussa para que Kensly formara dupla ofensiva con Peru. A pesar de las intenciones, el miedo rondó la cabeza de los cadistas por un lanzamiento que se envenenó y que Nando sacó a tiempo.

Los locales fueron imponiendo su ley al estar en superioridad numérica pero les faltó pegada; como a Mady en el 70’, tras recibir de Peru y estar lento ante la llegada de Fran Vieites. Hasta el final, un correcalles sin goles. Eso sí, en el 91' tuvo el Betis Deportivo en una llegada clara de Juanjo, que se fue fuera por muy poco.