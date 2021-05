Álvaro Cervera: "Lo que veo me está gustando poco"

Falta de competitividad. "Tenemos que ser competitivos y no podemos tener un cambio tan abismal de hace unos partidos a ahora".

Conclusiones muy negativas. "Se puede perder porque en el fútbol es algo normal, pero lo que veo me gusta poco. No nos pueden meter tres en un partido así. Y yo saco conclusiones tanto en lo bueno como en lo malo".

Molesto con la actitud. "He visto que sin intensidad y sin las cosas muy masticadas somos totalmente vulnerables. A ver si nos damos cuenta de las características de nuestro equipo, ya que cuando las perdemos encajamos goles y pasa esto".

Un rival superior no sólo por los goles. "El resultado es 1-3 y no es lo que pensaba. El Elche nos ha podido meter 6 ó 7 y nosotros hemos metido uno de penalti... Sobre esa conclusión hay que seguir trabajando".

El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa del Ramón de Carranza con cara de pocos amigos. La derrota encajada ante el Elche no le gustó un pelo. Álvaro Cervera se expresó de forma crítica con los suyos , manteniendo al margen la alegría que supuso hace ahora una semana la certificación matemática de la permanencia.

Fran Escribá: "No estamos muertos; hemos ganado y además jugando bien"

Fran Escribá, entrenador del Elche, atendió con alivio en su rostro a los medios de comunicación al finalizar el encuentro disputado en el Carranza. El preparador del conjunto ilicitano se mostraba satisfecho. "Estamos satisfechos por ganar y además lo hemos hecho jugando bien. El equipo no está muerto y ya pensaremos en el siguiente encuentro". Valoración del partido. "Empezamos jugando bien, con ocasiones, pero nos fuimos al descanso por detrás en el marcador. No nos caímos, pensamos en la remontada y la logramos". Un recuerdo para su afición, que acompañará al equipo en la última jornada. "Nuestra afición es espectacular y ese partido no lo vamos a jugar solos. Toda la ciudad estará con nosotros".